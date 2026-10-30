Названа замедляющая интернет настройка в Windows

Настройка Windows под названием "Оптимизация доставки" может замедлять интернет во время загрузки и передачи обновлений. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист портала Чифундо Касия объяснил, что с помощью этой функции компьютер получает части обновлений не только с серверов Microsoft, но и с других устройств. В зависимости от выбранных параметров он также может передавать обновления другим компьютерам в локальной сети или через интернет.

По словам автора, передача данных способна занять часть пропускной способности сети. На медленном соединении это может повлиять, например, на качество видеозвонков или скорость загрузки файлов. При этом замедление не обязательно возникнет: Windows автоматически регулирует использование сети.

Для того, чтобы проверить настройку в Windows 11, Чифундо Касия посоветовал открыть "Параметры", затем перейти в раздел "Центр обновления Windows", подраздел "Дополнительные параметры" и выбрать параметр "Оптимизация доставки". Здесь можно отключить пункт "Разрешить скачивание с других устройств".

В заключение автор подчеркнул, что в корпорации Microsoft отдельно отметили, что отключение обмена между устройствами не отменяет обновления Windows: компьютер продолжит получать их с серверов компании.