https://news.day.az/world/1870905.html Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО Извержение вулкана Майон, сопровождающееся масштабным выбросом пепла, началось на Филиппинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО
Извержение вулкана Майон, сопровождающееся масштабным выбросом пепла, началось на Филиппинах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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