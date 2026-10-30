Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть

Количество пассажиров Бакинского метрополитена в сентябре 2026 года сократилось примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен" в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что сравнение ежедневных показателей свидетельствует о заметном изменении пассажиропотока после 15 августа.

"В первые 14 дней августа количество перевезенных пассажиров практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и даже увеличилось на 0,6%. Во второй половине августа пассажиропоток оказался примерно на 28% ниже, чем за соответствующий период прошлого года. В сентябре также зафиксировано снижение примерно на 30%", - говорится в сообщении.

В ЗАО подчеркнули, что эти изменения являются ожидаемыми и закономерными с учетом особенностей процесса реализации проекта по разделению линий.

Отметим, что с 15 августа в связи с проведением туннельных работ в рамках проекта по разделению Зеленой и Красной линий движение поездов между станциями "Низами" и "28 Мая" приостановлено. Ожидается, что строительный этап продлится около 10-11 месяцев.

Проект реализуется на основании Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В результате разделения линий планируется устранить существующую зависимость между ними, снизить загруженность станций, сократить интервалы между поездами и обеспечить более стабильную организацию движения в метро.

После завершения работ пассажиры, следующие в направлении станции "Ичеришехер", будут пользоваться платформой станции "28 Мая", а направляющиеся в сторону "Дарнагюль" - платформой станции "Джафар Джаббарлы".