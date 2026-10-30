Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО

Кандидатуры Сабины Алиевой, Джейхуна Гараджаева и Эльшаны Велиевой на должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, этот вопрос был обсужден 30 октября на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Открывая заседание, председатель комитета Захид Орудж сообщил, что в повестку дня включен вопрос об избрании омбудсмена.

Он отметил, что Президентом Азербайджана на рассмотрение Милли Меджлиса представлены три кандидатуры на должность омбудсмена. Кандидатами являются действующий омбудсмен, доктор философии в области права Сабина Алиева, бывший судья Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Джейхун Гараджаев и судья Верховного суда, член Квалификационной комиссии судей Эльшана Велиева.

Было подчеркнуто, что все трое кандидатов имеют высшее юридическое образование и профессиональный опыт в соответствующей сфере.

Захид Орудж в своем выступлении рассказал об истории формирования и развития института омбудсмена в Азербайджане. Он коснулся работы, проделанной институтом за период его деятельности в сфере защиты прав и свобод человека, обеспечения прав граждан, совершенствования отношений между государственными органами и гражданами, а также достижений в области международного сотрудничества.

Затем заместитель председателя комитета Арзухан Ализаде, члены комитета Мубариз Гурбанлы, Рази Нуруллаев, Вугар Рагимзаде, Эльман Насиров, Хикмет Мамедов, Севиль Микаилова, Сайяд Аран, Нагиф Хамзаев и Азер Аллахверанов поделились мнениями по обсуждаемому вопросу и выразили отношение по вопросу кандидатур, представленных на должность омбудсмена. В выступлениях подчеркивалась значимость института омбудсмена в системе защиты прав и свобод человека, обращено внимание на профессиональную подготовку кандидатов и их опыт в правовой сфере.

Кандидаты, выдвинутые на должность омбудсмена, в своих выступлениях также выразили благодарность Президенту Азербайджана за оказанное доверие.

По окончании обсуждений вопрос был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Турал Гянджалиев, Мирджалил Гасымлы и Бахруз Магеррамов, а также заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства аппарата Милли Меджлиса Гаджи Мирхашим Сеид и другие официальные лица.