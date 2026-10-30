В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО

19, 26 и 27 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится праздничное музыкальное представление "Новогодний карнавал с Дедом Морозом", а также будет представлена настоящая новогодняя елка. Об этом говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

Начало в 12.00 и 15.00.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир чудес и волшебства! Новогодний карнавал - это сказочное представление, в котором оживают любимые герои и сбываются новогодние мечты! Вас ждет настоящий праздник с волшебством, яркими интерактивами и танцевальными номерами.

Только здесь, в эти праздничные дни, вся семья сможет стать частью удивительной истории, где добро, смех и волшебство соединяются воедино!

Вас ожидает волшебное приключение с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые принесут праздник в каждый уголок, Злой Королевы, которая попытается отменить праздник, но... разве добро позволит ей это? Барби и Кена, готовых осветить сцену своей радостью, а также любимые герои Marvel - Тор, Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова!

Не обойдется без Алисы, Белого Кролика, Чеширского Кота, Соника и Пикачу, которые станут вашими проводниками в мир приключений. И, конечно, вас ждут Эльза, Олаф, Анна, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин - все они готовы дарить новогоднюю сказку вам и вашим детям!

Присоединяйтесь к веселью и помогите героям зажечь новогоднюю ёлку! Вас ждут увлекательные игры, загадки и волшебные танцы, которые сделают этот праздник по-настоящему незабываемым. Каждый зритель станет частью волшебства, ведь в этот Новый год сбываются самые заветные мечты!

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн на платформе Iticket.az.

Номер для справок: +99412 4930063

Телефон для справок: +994 12 493 00 63.

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