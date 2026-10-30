Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) стал бронзовым призером турнира Большого шлема по дзюдо, который продолжается в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй соревновательный день азербайджанский дзюдоист одержал четыре победы в пяти схватках.

Пропустив первый круг, Гейдаров начал выступление с победы над румыном Лучианом Борсом Деметреску. В 1/8 финала он справился с бельгийцем Абдул-Маликом Умаевым, а в четвертьфинале взял верх над Акилом Гьяковым из Косово.

Однако в полуфинале азербайджанский спортсмен уступил представителю Таджикистана Масуди Ахмадзоду и лишился возможности побороться за золото.

В решающей схватке за третье место Гейдаров победил британца Иракли Гогинашвили, завоевав бронзовую награду.

Два других представителя Азербайджана завершили выступления без медалей. Камран Сулейманов (73 кг) после пропуска первого круга уступил узбекистанцу Замохшари Бекмуродову в своей стартовой схватке.

Судаба Агаева (70 кг) начала турнир с победы над американкой Нэнси Нгуен, однако в 1/8 финала проиграла португалке Таисе Пине.

Таким образом, в активе сборной Азербайджана уже четыре медали - две золотые и две бронзовые. Ранее победителями турнира стали Балабей Агаев (60 кг) и Кенуль Алиева (48 кг), а Рашад Елкиев (66 кг) завоевал бронзу.