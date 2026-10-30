СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток

Американские военные перебрасывают силы на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если власти США примут решение о возобновлении военной операции против Ирана.

24 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская сторона начала в срочном порядке эвакуировать сотрудников своих дипломатических представительств из государств Ближнего Востока. Вместе с дипломатами регион покидают члены их семей. Поводом для подобных мер стало усиление Ирана, зафиксированное разведкой Соединенных Штатов. В материале подчеркивалось, что Исламская Республика "достигла продвинутых стадий" подготовки предполагаемых нападений.