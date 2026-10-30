Автор: Мехти Ахмедзаде

Нет группы более жалкой в мире, чем армянская оппозиция. Единственная цель ее существования - это пытаться портить все, что только можно испортить. И сегодня, в очередной раз, они это доказали.

Самая большая проблема Армении за все время существования третьей республики - это ее же Конституция. Карабахский конфликт и амбиции Еревана на чужие территории, самоизоляция не только полностью опустошили экономику страны, но и лишили ее всех возможностей на развитие и нормальную жизнь. Сегодня, когда вопрос Карабаха решен, у Армении есть реальные шансы выйти из этой ямы, исправив основной закон. Тем не менее, армянская оппозиция активно пытается этому помешать.

После долго молчания в Ереване все-таки заговорили о том, что с вопросом все-таки нужно разобраться, ибо прочный мир без этого не может быть. Министр юстиции Армении Србуи Галян заявила, что проект новой Конституции Армении планируется представить общественности в середине ноября.

При этом, понимая, что реваншисты закатят истерику, министр, чтобы застраховаться, подчеркнула, что публикуемый документ не будет окончательной версией: "Цель обнародования проекта заключается в создании возможностей для общественного обсуждения"

Позже премьер Пашинян заявил и об антигосударственности декларации независимости Армении.

И понеслось - вчера в армянском парламенте произошла массовая драка, которую спровоцировала оппозиция. Племянник Самвела Карапетяна - Нарек - получил пару раз по морде, но это не помешало ему сегодня выйти с антигосударственными заявлениями. По словам "дядина булочки", блок "Сильная Армения" отклонит любое предложение, которое предполагает принятие новой Конституции. Партия Кочаряна вовсе не будет участвовать ни в каком процессе.

Парадоксальность основного закона Армении очевидна для всех, ибо Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, заявляет об окончательном закрытии карабахского вопроса, но юридически все с точностью да наоборот - претензии остаются и никуда не делись.

Отсюда вопрос - зачем сохранять в конституционной преамбуле ссылку на старые решения, если государство уже выбрало совершенно другой внешнеполитический курс?

Логически мыслящий человек понимает, что мир должен иметь прочную основу, исключающую возможность возвращения к прежним территориальным притязаниям. Поэтому, собственно, и необходимо устранение соответствующих противоречий до окончательного подписания соглашения.

На протяжении десятилетий карабахский конфликт определял отношения Армении с соседями, ограничивал транспортные возможности страны, создавал постоянные угрозы безопасности и мешал развитию регионального сотрудничества. Теперь, после признания территориальной целостности Азербайджана и продвижения мирного процесса, у Еревана появились возможности, которых раньше практически не существовало.

В частности, проект TRIPP предусматривает создание транспортного сообщения через территорию Армении, способного соединить Азербайджан с Нахчываном и одновременно открыть для самой Армении дополнительные направления торговли и транзита. В реализации проекта участвуют США.

Для армянской экономики - это перспектива новых транспортных связей, инвестиций, рабочих мест и расширения торговли. Конечно, сами по себе договоренности еще не гарантируют экономического процветания. Но сохранение прежних политических противоречий способно затормозить реализацию этих возможностей.

И что в этой ситуации предлагает оппозиция? Ничего. Абсолютно ничего, кроме очередных криков о предательстве, капитуляции и национальном унижении. Причем проект новой Конституции еще даже не опубликован, а эти деятели уже вынесли ему приговор. Содержание документа их совершенно не интересует. Главное - помешать любым шагам, которые могут приблизить окончательное урегулирование отношений с Азербайджаном. И причина подобного поведения вполне очевидна.

Для армянских реваншистов окончательное завершение конфликта означает потерю главного политического инструмента. Десятилетиями они эксплуатировали карабахскую тему, прикрывали ею собственные провалы и строили на ней политические карьеры. Особенно это касается Кочаряна и его окружения, для которых признание новых реалий означает фактическое признание провала прежнего курса.

Но самое интересное заключается в другом. Оппозиция постоянно обвиняет Пашиняна в предательстве национальных интересов, однако сама не предлагает ни одного реалистичного решения. Допустим, завтра эти деятели придут к власти. Что дальше? Они собираются воевать? Отказаться от мирных договоренностей? И какими средствами намерены добиваться всего этого?

Ответов, разумеется, нет. При этом расплачиваться за подобные амбиции придется обычным гражданам Армении. Пока оппозиционные лидеры устраивают скандалы и демонстрируют свой "патриотизм", страна рискует упустить возможности для экономического развития и окончательного выхода из многолетней изоляции.

Именно в этом заключается главный цинизм происходящего, ибо люди, чья политика во многом привела Армению к нынешнему положению, сегодня вновь пытаются сыграть роль "спасителей государства". Они готовы бесконечно говорить о национальном достоинстве, но упорно избегают разговора о собственной ответственности.

Армянская оппозиция, как всегда, демонстрирует полную политическую несостоятельность. Ради борьбы за власть эти деятели готовы саботировать даже те решения, которые способны обеспечить стране стабильность и перспективы развития. Но сколько бы они ни вопили, избегать вопроса бесконечно не получится.