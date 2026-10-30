США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО

30 октября временная поверенная в делах США в Азербайджане Эмили К. Джонсон посетила Центр аутизма, действующий при общественном объединении "Birgə və Sağlam".

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане на своей странице в социальной сети X.

В публикации отмечается, что визит стал очередным подтверждением поддержки со стороны американского правительства людей с аутизмом в Азербайджане.

В дипмиссии подчеркнули, что вопросы аутизма занимают важное место в глобальной повестке общественного здравоохранения и требуют все большего внимания.

Посольство также заявило о намерении США продолжать поддержку азербайджанских партнеров, работающих в этой сфере.