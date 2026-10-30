США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО
30 октября временная поверенная в делах США в Азербайджане Эмили К. Джонсон посетила Центр аутизма, действующий при общественном объединении "Birgə və Sağlam".
Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане на своей странице в социальной сети X.
В публикации отмечается, что визит стал очередным подтверждением поддержки со стороны американского правительства людей с аутизмом в Азербайджане.
В дипмиссии подчеркнули, что вопросы аутизма занимают важное место в глобальной повестке общественного здравоохранения и требуют все большего внимания.
Посольство также заявило о намерении США продолжать поддержку азербайджанских партнеров, работающих в этой сфере.
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