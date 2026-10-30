В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет

В Азербайджане установят новые штрафы для операторов и провайдеров за предоставление телекоммуникационных услуг с нарушением установленных показателей качества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о поправках в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за предоставление услуг с нарушением показателей качества, установленных уполномоченным государственным органом, должностные лица будут штрафоваться на 500 манатов, а юридические лица - на 1 000 манатов.

Если такое нарушение будет совершено повторно в течение года после вступления в силу решения о применении административного взыскания, размер штрафа составит 1 000 манатов для должностных лиц и 2 000 манатов для юридических лиц.

В настоящее время за нарушение правил предоставления услуг связи, в том числе несоблюдение действующих стандартов, норм и правил, предусмотрен штраф от 80 до 150 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что в Милли Меджлисе также рассматривается законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях". Он предусматривает уточнение обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг.

Действующая статья 33.1.5 закона обязывает операторов предоставлять телекоммуникационные услуги в соответствии с установленными стандартами, нормами и правилами.

Однако, как отмечается в пояснении к законопроекту, понятия "стандарты, нормы и правила" и "стандарты телекоммуникационных услуг" не позволяют однозначно определить конкретные обязательные требования к качеству услуг. Понятие "показатели качества", напротив, включает измеримые и проверяемые критерии, позволяющие оценить уровень предоставляемых услуг.

Конкретные показатели качества телекоммуникационных услуг, в том числе интернета, уже установлены решением Коллегии Министерства цифрового развития и транспорта. Они служат обязательными критериями при оценке деятельности операторов и провайдеров.

Предлагаемые изменения направлены на уточнение правовых требований к качеству телекоммуникационных услуг и обеспечение правовой определенности.