В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона

Штрафы за нарушение законодательства о государственной защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, увеличат в четыре раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, за нарушение требований о государственной защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, предусмотрен штраф от 800 до 1 300 манатов.

В частности, наказание грозит за разглашение информации о личности заявителя, конфиденциальность которой должна быть обеспечена, а также за угрозы, давление, оскорбления или причинение материального ущерба самому заявителю либо его близким родственникам в связи с предоставленной им информацией.

Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа за такие действия до 3 000 - 5 000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.