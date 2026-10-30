В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО

На севере Индии в штате Уттаракханд разбился вертолет, на борту было шесть человек. Об этом пишет The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в вертолете летели пять пассажиров-паломников и пилот. Транспортное средство вылетело из Бадринатха в Дехрадун, но около 13:12 по местному времени связь с ним прервалась. По предварительным данным, причиной могли стать плохие погодные условия.

Вертолет принадлежал компании Charlie X-Ray, но был эксплуатировался фирмой Trans Bharat Aviation.

Крушение произошло у деревни Чаин близ Джошиматха в округе Чамоли, подтвердил главный министр штата Пушкар Сингх Дхами. Он заявил, что на месте работают окружная администрация, управление по чрезвычайным ситуациям и силы реагирования на стихийные бедствия.

Глава региона также распорядился немедленно направить тяжелораненых, если таковые будут найдены спасателями, бортом санитарной авиации в больницы Дехрадуна и Ришикеша.

Поисковая операция осложняется дождем, снегом и низкой видимостью в горах. Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, града и сильного ветра.