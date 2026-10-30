https://news.day.az/society/1870803.html Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА Автор: академик Асаф Гаджиев, Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи, Черноморского Экономического Сотрудничества, Лауреат государственной премии Азербайджана "Даже случайные открытия делают только подготовленные умы" - Б.Паскаль.

Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА

Общество, 30 октября 2026 12:20 (UTC +04:00) 1 299
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос?

Автор: академик Асаф Гаджиев,
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи, Черноморского Экономического Сотрудничества, Лауреат государственной премии Азербайджана

"Даже случайные открытия делают только подготовленные умы" - Б.Паскаль.

Вопрос вынесенный в заголовок статьи сегодня волнует азербайджанское общество, особенно ученых и работников образования, так как идет реформирование нашей науки и образования. Возникает естественный вопрос, кто должен управлять научно-исследовательскими и образовательными центрами, ученые или только менеджеры?

Зададимся вопросом, Может ли менеджер быть хорошим ученым? Сразу отметим, не только менеджер, но любой человек претендующий на ведущие роли в науке обязан пройти серьезную научную школу. Времена Ньютонов, Гауссов, Пуанкаре, Эйнштейнов, Колмогоровых и других великих ученых прошли в том смысле, что современные ведущие ученые, как правило являются воспитанниками известных научных школ. Современная наука настолько развилась, и сегодня требует таких широких и глубоких знаний и опыта, что без прохождения известной школы вряд ли возможно достичь хороших результатов. Даже такие великие ученые ХХ века, как А.Пуанкаре, А.Н.Колмогоров и др. являются воспитанниками известных научных школ. А.Пуанкаре воспитанник знаменитой французской школы математики, основанной  выдающимися математиками Ферма,  Паскалем, Коши и другими французкими учеными. Великий Колмогоров по его признанию являлся воспитанником известной российской школы математиков, основанной Лузиным и Егоровым. Поэтому, никакой хороший менеджер не может претендовать на ведущую роль в науке, если не прошел через известную научную школу. Но просто пройти через известную школу недостаточно, а необходимо себя еще зарекомендовать в науке важными публикациями в хороших изданиях и воспитать научные кадры.

Другой важный вопрос - кто должен руководить научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, хороший менеджер или известный ученый. Чтобы не быть голословным обратимся к мировой практике.

Начнем  с университетов и далее перейдем к научно-исследовательским институтам. Начнем с руководителей знаменитого Гарвардского университета.

Джеймс Брайант Конант (James Bryant Conant)  известный американский химик, внесший большой вклад в мировую науку, принимал ключевое участие в Манхеттенском проекте по созданию атомной бомбы.

Чарлз Уильям Элиот (Charles William Eliot) известный химик, который реформировал американское высшее образование, превратив Гарвард из провинциального колледжа в ведущий исследовательский университет мирового уровня.

Алан Майкл Гарбер, нынещний руководитель Гарвардского университета является крупным ученым не только в области медицины, но и экономики. Все перечисленные выше лица являются учеными с мировым именем и  руководителями Гарвардского университета.

Среди ректоров и президентов другого выдающегося американского Стэнфордского университета также выдающиеся ученые с мировым именем.

Джон Каснер Браннер известный ученый геолог, стоявший у истоков изучения сейсмологии и тектоники в Калифорнии.

Джонатан Левин (Jonathan Levin) нынешний руководитель Стенфордского университета, который является  известным ученым экономистом.

Знаменитый университет в Чикаго. Нынешним президентом (ректором) Чикагского университета является Пол Аливизатос (Павлос Аливизатос) - выдающийся американский учёный-химик, один из пионеров в области исследования нанотехнологий и нанокристаллов, а также выпускник самого Чикагского университета.

Действующий президент Колумбийского угиверситета Дженифер Мнукин (Jennifer L. Mnookin) является известным ученым в области права. Если посмотреть на предыдущих руководителей указанных университетов то все они были известными учеными.

Руководителем другого ведущего мирового университета, Калифорнийского технологического института (Калтеха) является известный астрофизик Рей Джаявардхана (Ray Jayawardhana), ставший 10-м президентом в истории вуза. Он сменил на этом посту другого известного физика Томаса Розенбаума, руководившего институтом с 2014 года. Все указанные ученые внесли важный вклад в мировцю науку.

МГУ им.М.В.Ломоносова. Все ректора этого университета академики А.Н.Несмеянов, И.Г.Петровский, Р.В.Хохлов, А.А, Логунов, В.А.Садовничий являются выдающимися учеными мирового уровня.

Гао Сун (Gāo Sōng) ректор Пекинского книверситета, который в мировом ранге университетов занимает ведущие позиции.  Гао Сун является известным китайским ученым-химиком, академиком Китайской академии наук и известен своими выдающимися работами в области химии.

Именно благодаря научному авторитету и организаторским способностям указанных выше ученых, руководимые ими университеты заняли ведушие мировые позиции. Указанные примеры показывают, что известные ученые как правило являются и хорошими менеджерами.

Как же обстоит дело с руководителями научно-исследовательских институтов? Курантовский институт математических наук (США), ведущий институт с мировым именем. Основателем этого института был выдаюшийся математик Рихард Курант с чьим именем связано развитие различных областей математики. В разные годы Институтом руководили известные математики мирового класса, такие как С.Варадхан - лауреат Абелевской премии (эквивалент Нобелевской премии в математике). В настоящее время институтом руководит известный математик Денис Зорин - крупный специалист в области информатики.

Известный Институт мягких вычислений при Калифорнийском университете Беркли, был создан и успешно руководил им  известный ученый, азербайджанец Лютфи-заде, создатель нечеткой логики.

Математический институт им.В.А.Стеклова Российсской Академии наук. Руководителями этого института всегда были и остаются выдающиеся математики, такие как академики И.М.Виноградов, Н.Н.Боголюбов, Ю.С.Осипов, В.В.Козлов. В настоящее время Институтом руководит известный математик и механик, академик Д.В.Трещев, который является учеником академика В.В.Козлова. Это есть типичный пример эволюционного процесса, который должен быть в науке.

Начно-исследовательские институты Планка в Германии (аналог Академии наук). Все институты, входящие в общество Планка возглавляют известные ученые. Например, Институт математики:

Герд Фальтингс, Лауреат Филдсовской и Абелевской премий (эквиваленты Нобелевской премии для математиков). Юрий Манин, один из основоположников алгебраической геометрии и квантовых вычислений. Аналогичная картина наблюдается по всему миру и по всем направлением. 

Поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в заголовке статьи хочется однозначно ответить: во главе научно-исследовательских учреждений и образовательных центров должны стоять известные ученые. Дело в том, что они управляют научно-исследовательской деятельностью организации, а не будучи известным ученым, они не пользуются авторитетом коллектива, что негативно отражается на работе организации. Более того, известные ученые как правило бывают хорошими менеджерами. За примерами далеко ходить не надо. Взлет и достижения Национальной Академии наук Азербайджана относятся к периоду когда президентами Академии были такие известные ученые как Ю.Мамедалиев, Г.Абдуллаев, А.Ализаде. Все указанные президенты Академии наук Азербвйджана являются воспитанниками известных научных школ. Ю.Мамедалиев - ученик выдающегося химика, академика Н.Д.Зелинского, Г.Абдуллаев воспитанник известной научной школы, основанной выдающимся физиком, академиком А.Ф. Иоффе, А.Ализаде является ярким представителем известной на международной арене азербайджанской школы геологов. Поэтому, идея о том, что научно-образовательными центрами должны руководить только менеджеры, не выдерживает никакой критики. Наука это особая область человеческой деятельности и без глубоких научных знаний вряд ли можно руководить научными центрами. Ясно, чтобы научно-образовательный центр пользовался авторитетом, необходимо, чтобы во главе его стоял известный ученый. Мировый опыт и практика показывают, что известные ученые как правило являются и хорошими менеджерами.

В качестве примера можно привести Азербайджанский университет АДА, который за короткое время зарекомендовал себя как ведуций университет международного уровня. Здесь проявился яркий организаторский талант известного ученого-физика профессора Хафиза Пашаева. Профессор Х.Пашаев прошел через научную школу знаменитого Института атомной энергии им.Курчатова, проводил научные исследования в известном Калифорнийском университете в Ирвайне, и как результат это созданный им отличный университет. Можно привести и другие примеры, например, Бакинский Государственный университет и Азербайджанский Государственный Экономический университет. Руководителями этих университетов являются лица, опубликовавшие хорошие научные работы и зарекомендовавшие себя и учеными и хорошими менеджерами. Поэтому, ссылки на мировую практику показывают, что во всем мире только хорошие ученые эффективно управляют научно-образовательными центрами.

Сегодня в Азербайджане в сфере науки и образования идет смена поколений. В науке как и в образовании не приемлемы революционные преобразования, здесь приоритет отдается эволюционным подходам. Новое поколение должно учиться у ведущих ученых, набрав необходимого опыта и зарекомендовав себя хорошими учеными, может занимать соответствующие должности.  Это и есть эволюционный процесс, который наблюдается во всем мире и должен быть использован в Азербайджане.  В науке не бывает как правило случайных открытий. Но если и бывают, то как говорил великий Блез Паскаль, они присущи только подготовленным лицам. Первый антибиотик - пеницилин был найден известным британским микробиологом Александром Флемингом. Мог бы он открыть пеницилин если не был бы Флемингом? Конечно нет, потому что Александр Флеминг обладал глубокими знаниями, опытом и научной интуицией, присущей только ведущим ученым, что и позаолило ему сделать такре важное открытие.

Труд ученого это достояние всего человечества. Наука, всегда была источником всех успехов достигнутых человечеством, поэтому необходимо к ней относиться бережно и развивать.

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#АСЕФ ГАДЖИЕВ
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ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 29 октября 15:49 (UTC+04), Экономика 1 195
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