Почему Анкаре нужен Азербайджан

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Неучастие Президента Ильхама Алиева на саммите Организации тюркских государств в Анкаре и отставка советника турецкого президента, позволившего себе выпады в адрес азербайджанского лидера, заставили многих задаться вопросом, который в отношениях двух братских стран принято обходить: кто кому нужнее? В турецком информационном пространстве нередко звучит этакая спокойная уверенность, что Азербайджан - "младший" партнёр, которому Турция помогает и который потому должен прислушиваться. Цифры и факты рисуют другую картину. За последние два десятилетия Баку стал для Анкары партнёром, без которого не сходится ни энергетический баланс, ни транзитная стратегия, ни тюркский проект самой Турции.

Начать стоит с того, что турецкие дома и заводы отапливаются, в том числе азербайджанским газом. По данным турецкого регулятора EPDK, в 2025 году Азербайджан поставил в Турцию почти 11,9 млрд кубометров, и в отдельные месяцы на него приходилось до четверти всего турецкого импорта. Для страны, которая годами пытается снизить зависимость от российского и иранского газа, азербайджанские поставки - это не просто коммерция, а вопрос энергетической безопасности. Более того, именно бакинский газ превратил Турцию в транзитную страну: по TANAP он идёт в Европу, а с августа 2025 года через турецкую территорию и в Сирию. Амбиции Анкары стать газовым хабом региона опираются на азербайджанские месторождения.

Не менее важен и другой факт, который в самой Турции вспоминают реже, чем следует. SOCAR давно является крупнейшим иностранным инвестором турецкой экономики: по данным компании, за 17 лет она вложила в страну $18,5 млрд. Нефтеперерабатывающий завод STAR в Измире обеспечивает около четверти потребностей Турции в нефтепродуктах, а нефтехимический комплекс Petkim - около 12% потребностей в нефтехимии. Это рабочие места, налоги и сокращение импорта, то есть то, что турецкая экономика получает от Азербайджана каждый день. В этой сфере поток инвестиций идёт не из Анкары в Баку, а наоборот.

Ещё нагляднее зависимость видна на карте. У Турции нет выхода к Каспию, а значит, и прямого сухопутного пути в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, который не зависел бы от Ирана или России. Единственные ворота в тюркскую Центральную Азию проходят через Азербайджан и его каспийские порты. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, порт в Аляте, весь Средний коридор, на который Анкара делает ставку как на маршрут между Китаем и Европой, стоят на азербайджанской инфраструктуре и азербайджанских деньгах.

После Вашингтонских договорённостей августа 2025 года эта зависимость только усилилась. Уже через две недели Турция заложила железную дорогу Карс-Игдыр-Дилуджу длиной 224 км до границы с Нахчываном. Под проект привлечено €2,4 млрд, проектная мощность линии - 15 млн тонн грузов в год. Министр транспорта Абдулкадир Уралоглу заявил, что после завершения всех участков, включая азербайджанские, появится важная часть железнодорожного маршрута от Китая до Великобритании. Иными словами, самая амбициозная транзитная стройка Турции на востоке обрела смысл именно благодаря мирной повестке, которую Ильхам Алиев продвинул в Вашингтоне. Без Зангезурского коридора новая турецкая дорога осталась бы веткой до Нахчывана, а не частью магистрали из Азии в Европу.

То же самое касается политики и безопасности. Победа в Отечественной войне 2020 года дала Турции то, чего она не могла добиться сама с начала 1990-х: устойчивое присутствие на Южном Кавказе и место за столом, где решается будущее региона. Шушинская декларация 2021 года закрепила союзнические отношения, но подписана она была в городе, который освободила азербайджанская армия. И именно эта война показала миру турецкие беспилотники в деле, став для турецкого оборонпрома витриной, которую не купишь ни за какие деньги.

Есть и то, что не измеряется в кубометрах и тоннах. Тюркский проект, которым Анкара дорожит и во внешней, и во внутренней политике, во многом держится на авторитете Президента Ильхама Алиева. Он - лидер, вернувший свои земли, принимавший саммиты в Нахчыване, Габале, Баку и Шуше, и первый, кто призвал тюркские государства стать единым центром силы. Для столиц Центральной Азии Баку - самостоятельный центр притяжения и партнёр, а не проводник турецких интересов. Когда в 2025 году председательство в ОТГ перешло к Азербайджану, итоговую декларацию Габалинского саммита на Северном Кипре назвали исторической вехой. Поддержка турецких интересов в тюркском мире очень часто начинается с позиции Баку.

Если сложить всё это, картина получается простой. Газ, нефтепереработка, транзит в Центральную Азию, новая железная дорога на востоке, позиции на Южном Кавказе и вес в тюркском мире - по каждому из этих направлений Турция получает от союза с Азербайджаном не меньше, чем даёт. А по ряду пунктов и заметно больше. Азербайджан - не проситель и не подопечный, а партнёр, вложивший в турецкую экономику десятки миллиардов долларов и открывающий Анкаре двери, которые без него остались бы закрытыми.

Именно поэтому попытки отдельных турецких фигур говорить с Азербайджаном, что называется, "сверху вниз", выглядят не просто невежливо, но и недальновидно для самой Турции. В Анкаре, судя по всему, это понимают: советник, с которого начался скандал, лишился должности, а турецкий и азербайджанский министры иностранных дел накануне саммита обсудили состояние двусторонних отношений. Но сам эпизод стоит запомнить тем, кто в Турции привык считать союз с Баку чем-то само собой разумеющимся. "Одна нация - два государства" - это формула братства, а не иерархии. И её вторая половина важна не меньше первой.