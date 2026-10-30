Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей ненефтяного сектора Азербайджана и в настоящее время вступило в качественно новый этап развития.

Как передает Day.Az, об этом заявил заведующий отделом аграрных и экологических вопросов Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов на мероприятии, состоявшемся в пятницу по случаю 1 ноября - Дня работников сельского хозяйства, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что благодаря широкомасштабным реформам, проводимым руководством страны, в развитии аграрного сектора достигнуты значительные успехи.

"Внимание и забота, оказываемые государством сельскому хозяйству, предоставляемые льготы и субсидии, а также стимулирование внедрения современных технологий вносят важный вклад в развитие этой сферы", - сказал он.

Заведующий отделом подчеркнул, что основными задачами в аграрной сфере являются повышение эффективности производства, поддержка фермеров в выпуске конкурентоспособной продукции и дальнейшее улучшение социально-экономического развития сельских районов.

Он также отметил, что в Государственной программе развития на 2026-2030 годы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры определены важные стратегические цели, направленные на дальнейшее развитие аграрного сектора.

"Особо следует отметить, что вовлечение богатого аграрного потенциала освобожденных от оккупации территорий в экономический оборот также имеет непосредственное значение для успешной реализации этой Государственной программы", - заявил Л. Гасымов.

Он добавил, что реализация предусмотренных Программой мер будет способствовать расширению производственных возможностей аграрного сектора, повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности страны.