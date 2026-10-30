Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь

В Азербайджане планируется расширить систему бесплатной юридической помощи за счет государства. Воспользоваться услугами юристов и адвокатов смогут люди с инвалидностью, члены семей шехидов, ветераны войны, безработные, жертвы торговли людьми и бытового насилия, дети, оставшиеся без родительской опеки, и другие социально уязвимые категории граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Хиджран Гусейнова на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По ее словам, соответствующий законопроект разработан для обеспечения равенства граждан перед законом и расширения доступа к правосудию. Документ призван создать единый правовой механизм предоставления бесплатной юридической помощи и реализовать закрепленное в Конституции право каждого на получение качественной юридической помощи.

Хиджран Гусейнова отметила, что, несмотря на действующие механизмы государственной поддержки, многие граждане не знают о возможности получить бесплатные услуги адвокатов и не обращаются за помощью своевременно. Дополнительными препятствиями становятся психологические барьеры, страх преследования и социальная изоляция, особенно среди жертв бытового насилия и торговли людьми.

Согласно законопроекту, право на бесплатную юридическую и адвокатскую помощь за счет государства получат:

- неработающие лица с инвалидностью;

- лица, инвалидность которым установлена до достижения 18 лет;

- члены семей шехидов и ветераны войны;

- члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь;

- официально зарегистрированные безработные;

- жертвы торговли людьми;

- пострадавшие от бытового насилия;

- дети, потерявшие родителей или оставшиеся без родительской опеки;

- другие граждане, находящиеся в тяжелом материальном положении и имеющие доходы ниже прожиточного минимума.

Оплата услуг адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, а также необходимые сопутствующие расходы будут покрываться из государственного бюджета, в том числе за счет средств, выделяемых Коллегии адвокатов.

Для реализации инициативы также предусматривается внесение дополнений и изменений в три кодекса и 11 законов.

Как сообщила депутат, законопроект уже рассмотрен профильным комитетом Милли Меджлиса и рекомендован к обсуждению в первом чтении.