В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения

В Джебраильском районе планируется создать Международный центр лесного обучения, который сможет ежегодно производить 5-6 миллионов саженцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель Рабочей группы по экологическим вопросам Вугар Керимов на заседании Рабочей группы, состоявшемся в Агдаме.

По его словам, в центре будут выращивать саженцы лесных пород, деревьев, адаптированных к местным климатическим условиям, а также ценных пород деревьев. При этом предусматривается создание мощностей для выращивания 2 миллионов саженцев.

Отметим, что в городе Агдам проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании принимают участие представители соответствующих государственных органов, входящих в состав Рабочей группы, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Шушинском, Лачинском и Кельбаджарском районах, а также в городе Ханкенди. Кроме того, в мероприятии участвуют представители служб восстановления, строительства и управления.

В ходе заседания обсуждаются вопросы соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов, а также удаления зеленых насаждений на освобожденных от оккупации территориях.