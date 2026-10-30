https://news.day.az/society/1870853.html Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу Арестованы лица, пытавшиеся поджечь здание школы в Сальяне. Как передает Day.Az, в ночь на 26 октября было повреждено имущество одной из средних школ, расположенных в Сальянском районе. В здание был брошен коктейль Молотова. Полиция задержала совершивших это деяние ранее неоднократно судимого М.Ахадова и его знакомого М.Гусейнова.
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь здание школы в Сальяне.
Как передает Day.Az, в ночь на 26 октября было повреждено имущество одной из средних школ, расположенных в Сальянском районе. В здание был брошен коктейль Молотова.
Полиция задержала совершивших это деяние ранее неоднократно судимого М.Ахадова и его знакомого М.Гусейнова.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Оба задержанных арестованы.
Расследование продолжается.
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