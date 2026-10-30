Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу

Арестованы лица, пытавшиеся поджечь здание школы в Сальяне.

Как передает Day.Az, в ночь на 26 октября было повреждено имущество одной из средних школ, расположенных в Сальянском районе. В здание был брошен коктейль Молотова.

Полиция задержала совершивших это деяние ранее неоднократно судимого М.Ахадова и его знакомого М.Гусейнова.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Оба задержанных арестованы.

Расследование продолжается.