США могут снять санкции с российского фонда

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность исключения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) из санкционного списка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

По его словам, этот шаг может стать частью усилий Вашингтона, направленных на нормализацию отношений с Москвой и содействие прекращению боевых действий в Украине.

Санкции против РФПИ были введены администрацией Джо Байдена через несколько дней после начала войны в Украине.

В Белом доме полагают, что заключение экономических соглашений с Россией может способствовать урегулированию конфликта.