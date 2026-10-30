В России сгорел новейший истребитель

На военном аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России сгорел истребитель пятого поколения Су-57.

Как передает Day.Az, инцидент произошел о время запуска двигателей самолета. Возникла нештатная ситуация, в результате которой истребитель загорелся и, по предварительным данным, полностью выгорел.

Информация о причинах происшествия и возможных пострадавших пока отсутствует.

Официального подтверждения уничтожения самолета со стороны Министерства обороны России на данный момент нет.