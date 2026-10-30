https://news.day.az/world/1870850.html В России сгорел новейший истребитель На военном аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России сгорел истребитель пятого поколения Су-57. Как передает Day.Az, инцидент произошел о время запуска двигателей самолета. Возникла нештатная ситуация, в результате которой истребитель загорелся и, по предварительным данным, полностью выгорел.
В России сгорел новейший истребитель
На военном аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России сгорел истребитель пятого поколения Су-57.
Как передает Day.Az, инцидент произошел о время запуска двигателей самолета. Возникла нештатная ситуация, в результате которой истребитель загорелся и, по предварительным данным, полностью выгорел.
Информация о причинах происшествия и возможных пострадавших пока отсутствует.
Официального подтверждения уничтожения самолета со стороны Министерства обороны России на данный момент нет.
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