Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за вклад в укрепление братских связей между тюркскими народами и развитие отношений в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, об этом Мирзиёев заявил в пятницу, выступая на саммите ОТГ в Анкаре.

"Выражаю большую благодарность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за значительную работу по укреплению братских уз тюркских народов и выводу наших отношений на новый уровень, проделанную Азербайджаном в период председательства в Организации", - сказал он.

Мирзиёев отметил, что на фоне изменений в системе международных отношений, обострения геополитической конкуренции и вооруженных конфликтов в регионах, окружающих тюркский мир, возрастает значение сотрудничества между тюркскими государствами.

По его словам, нестабильность в соседних регионах создает риски не только для безопасности, но и для торгово-экономических и транспортных связей, а также перспектив развития.

Президент Узбекистана подчеркнул, что ОТГ, объединяющая страны с богатыми природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом, становится влиятельной площадкой для глобального развития, взаимного доверия и практического партнерства.

Он также призвал участников Организации к более тесному взаимодействию для достижения общих стратегических целей и продвижения интересов тюркских государств на международной арене.