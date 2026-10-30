Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие

Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал в Анкару, но саммит Организации тюркских государств все равно прошел с его именем в центре. Один из самых заметных моментов на 13-м саммите случился, когда слово взял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "Выражаю большую благодарность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за значительную работу по укреплению братских уз тюркских народов и выводу наших отношений на новый уровень, проделанную Азербайджаном в период председательства в Организации", заявил он с трибуны саммита.

Мирзиёев не просто отметил председательствующего в ОТГ лидера, а назвал Президента Ильхама Алиева по имени и отчеству и связал с ним два конкретных результата: укрепление братских уз и новый уровень отношений внутри ОТГ. И прозвучали эти слова не в Баку и не в Ташкенте, а в Анкаре, в присутствии всех лидеров тюркского мира и в дни, когда часть турецких комментаторов предпочитала говорить об азербайджанском лидере совсем иным тоном.

Шавкат Мирзиёев был не один. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил Азербайджан за вклад в работу организации в период его председательства. Причем в том же выступлении он подчеркнул, что уважение к суверенитету и национальным интересам государств-членов остается фундаментальным принципом сотрудничества. В контексте последних недель эта фраза звучит практически как пересказ той самой позиции, которую отстаивает Баку.

За этими оценками стоит конкретный год работы. Азербайджан принял председательство в октябре 2025 года на саммите в Габале, где Президент Ильхам Алиев предложил тюркским государствам формулу единого центра силы. За год Баку принял вторую встречу глав правительств и вице-президентов ОТГ, а азербайджанский лидер участвовал в неформальном саммите в Туркестане. Именно там, в мае 2026 года, Шавкат Мирзиёев уже благодарил Президента Ильхама Алиева за эффективное председательство и усилия по укреплению международного авторитета организации.

Слова Шавката Мирзиёева не случайны еще и потому, что у Ташкента с тюркской линией внешней политики Президента Ильхама Алиева особая история. Именно на саммите в Баку в 2019 году Узбекистан стал полноправным членом организации. В 2021 году в Стамбуле Мирзиёев начал свое выступление с благодарности Президенту Ильхаму Алиеву за плодотворное председательство, поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и Президента Ильхама Алиева лично с Высшим орденом тюркского мира. В 2024 году в Шуше он вспомнил слова Гейдара Алиева: "Без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана".

Из этих эпизодов складывается устойчивая линия. Лидер крупнейшего по населению государства Центральной Азии раз за разом и на разных площадках публично отмечает роль Президента Ильхама Алиева в тюркском мире. Это не оценка одного саммита, а позиция, которую Ташкент формулирует на протяжении пяти лет - в Стамбуле, Шуше, Туркестане и теперь в Анкаре.

В этом и состоит главный смысл произошедшего в Анкаре. Авторитет Президента Ильхама Алиева в тюркском мире не зависит от того, сидит ли он за столом переговоров в конкретный день. Его не было в зале, но лидеры Узбекистана и Казахстана сочли нужным сказать о вкладе Азербайджана с трибуны, а Шавкат Мирзиёев - назвать Президента Ильхама Алиева по имени. Так говорят о партнере и лидере, чья работа видна всем участникам и чье место в тюркской политике не определяется ни протоколом, ни чьим-то расположением.

Есть в этой истории и символическая деталь, которую в Турции полезно помнить. В марте 2023 года, после разрушительного землетрясения, внеочередной саммит ОТГ прошел именно в Анкаре и именно по инициативе Президента Ильхама Алиева. Изначально его планировали провести в Шуше, но Президент Ильхам Алиев предложил собраться в турецкой столице, чтобы поддержать братскую страну в трудную минуту. Тогда Азербайджан уступил Анкаре свое место и свой символ, потому что так поступают братья.

Три года спустя в той же Анкаре о роли Президента Ильхама Алиева напомнили турецким хозяевам саммита его партнеры по тюркскому миру. Признание вклада Азербайджана прозвучало из уст Ташкента и Астаны тогда, когда некоторые голоса в Турции пытались этот вклад принизить. Вывод очевиден: в тюркском мире ценят и помнят того, кто строил его вместе со всеми. И это признание не нуждается в присутствии Президента Ильхама Алиева в зале.