https://news.day.az/sport/1870897.html Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу В продажу поступили билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и турецким "Трабзонспором" в баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча четвертого тура группы A состоится 10 ноября на Национальной гимнастической арене в Баку. Начало игры - в 20:00.
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу
В продажу поступили билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и турецким "Трабзонспором" в баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча четвертого тура группы A состоится 10 ноября на Национальной гимнастической арене в Баку. Начало игры - в 20:00.
Болельщикам доступны билеты четырех ценовых категорий: 2, 3, 10 и 100 манатов.
Приобрести их можно на сайте iticket.az.
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