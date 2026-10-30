Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу

В продажу поступили билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и турецким "Трабзонспором" в баскетбольной Лиге чемпионов ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча четвертого тура группы A состоится 10 ноября на Национальной гимнастической арене в Баку. Начало игры - в 20:00.

Болельщикам доступны билеты четырех ценовых категорий: 2, 3, 10 и 100 манатов.

Приобрести их можно на сайте iticket.az.