Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 8 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Милли Меджлиса, на заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 8 ноября - Днём Победы.

Об избрании Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".

Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан".

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электронной торговле" (первое чтение).