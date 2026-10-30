Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА

Президиум Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) утвердил решение Общего собрания об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов Академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов Академии был вынесен на голосование и одобрен на заседании Президиума, состоявшемся несколько дней назад. Затем Общее собрание Академии приняло соответствующее решение.

Напомним, что в прошлом году в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено уголовное дело по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям ему было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. С учетом его возраста и состояния здоровья, вызванного заболеваниями, на основании статьи 70 Уголовного кодекса было принято решение о назначении условного наказания.