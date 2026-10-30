Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА

Сегодня состоялось заседание Ревизионной комиссии Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на заседании члены Ревизионной комиссии, избранные на VIII съезде ПЕА, выдвинули кандидатуру Севиндж Гусейновой на должность председателя, а Низами Сафарова - на должность заместителя председателя.

Севиндж Гусейнова избрана председателем Контрольно-ревизионной комиссии ПЕА, Низами Сафаров - ее заместителем.

Отметим, что после VII съезда ПЕА председателем сформированной Контрольно-ревизионной комиссии также была Севиндж Гусейнова, а ее заместителем - Низами Сафаров.