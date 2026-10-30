В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран

Среди погибших в железнодорожной катастрофе в испанской провинции Толедо могут быть представители до 27 других государств. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Жертвы, <...> не только испанцы, но у нас также есть [информация о представителях] до 27 национальностей, <...> которые могли погибнуть при этой железнодорожной трагедии", - сказал премьер.

28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились более 540 пассажиров. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 69 человек.