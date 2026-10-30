Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО

Обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций, расширения обмена опытом и возможности партнерства в направлении цифровой трансформации между Азербайджаном и Либерией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию, 30 октября в Совете по медиа и вещанию состоялась встреча с заместителем министра по техническим вопросам министерства информации, культуры и туризма Республики Либерия Нэтом Бэйджеем.

На встрече председатель структуры Ахмед Исмаилов довел до внимания важность перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Либерией в сфере медиа и коммуникаций, расширения обмена опытом и развития взаимодействия в этой области. Он отметил, что роль медиа имеет важное значение в продвижении межкультурного диалога, укреплении взаимопонимания между народами и доведении до международной общественности объективной информации о странах.

Подчеркнув перспективы развития сотрудничества с Азербайджаном в сферах медиа и коммуникаций, расширение институциональных связей и продвижение взаимного обмена опытом, Н. Бэйджей особо отметил важность процессов цифровой трансформации и вопросы расширения возможностей стратегического партнерства в данном направлении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями об укреплении международного сотрудничества в области медиа, применении современных коммуникационных технологий и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.