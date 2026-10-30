Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе

Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев пробился в финал чемпионата мира, проходящего в Астане (Казахстан).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в полуфинале весовой категории до 86 кг Джиоев уверенно победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 9:1 и гарантировал себе как минимум серебряную медаль.

Ранее азербайджанский борец одержал победы над Хыдыром Сайпудиновым из Бахрейна (7:1), индийцем Пушпендером Далалом (7:2) и греком Георгиосом Кугиумцидисом.

В весовой категории до 125 кг Георгий Мешвилдишвили остановился в шаге от финала. В полуфинальной схватке он уступил россиянину Абдулле Курбанову со счетом 0:5.

Завтра Мешвилдишвили поборется за бронзовую медаль. Ранее он победил монгола Намбардагву Батбаяра (10:0) и турка Хакана Бююкчынгыла (10:1).

Шанс завоевать награды сохраняют еще два азербайджанских борца вольного стиля.

Кянан Гейбатов (70 кг) в четвертьфинале проиграл американцу Зейну Резерфорду со счетом 0:7. Однако выход соперника в финал позволил азербайджанцу получить право на участие в утешительных схватках.

Аналогичная ситуация сложилась у Нуреддина Новрузова (61 кг). В 1/8 финала он уступил казахстанцу Ассылу Айтакину со счетом 4:5, но благодаря выходу соперника в финал также продолжит борьбу за "бронзу".

Напомним, ранее представители Азербайджана в греко-римской борьбе завоевали три медали. Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) стали чемпионами мира, а Нихат Мамедли (63 кг) - серебряным призером.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.