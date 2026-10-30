https://news.day.az/sport/1870950.html Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО Сборная Испании стала победителем чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходившего в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном матче дивизиона А испанская команда встретилась со сборной Чехии и одержала уверенную победу со счетом 3:0. Решающая встреча состоялась в Baku Crystal Hall.
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО
Сборная Испании стала победителем чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходившего в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном матче дивизиона А испанская команда встретилась со сборной Чехии и одержала уверенную победу со счетом 3:0.
Решающая встреча состоялась в Baku Crystal Hall. Главным арбитром матча выступил азербайджанский рефери FIFA Алияр Агаев.
Таким образом, испанцы завоевали главный трофей турнира, завершив выступление победой в финале.
Отметим, что ранее в этот же день определились победители остальных пяти дивизионов - B, C, D, E и F.
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