https://news.day.az/officialchronicle/1870963.html Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 октября в Baku Crystal Hall наблюдал за финальным матчем "FIFA U-15 World Cup and Festival". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения
30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Baku Crystal Hall посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в финальной встрече сошлись команды Чехии и Испании. Сборная Испании, одержав победу над соперником со счетом 3:0, стала победителем первого чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.
Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре