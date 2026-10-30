Названы причины медленной зарядки смартфона

Смартфон может медленно заряжаться из-за нагрева, неподходящего кабеля или слабого адаптера питания. Об этом сообщает портал MyMemory, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа назвали причины медленной зарядки смартфона и объяснили, как их определить. По их словам, на скорость влияют сразу несколько факторов: сам телефон, кабель, адаптер, температура аккумулятора и источник питания.

При этом замедление зарядки не всегда указывает на проблему. Когда батарея приближается к полному заряду, смартфон постепенно снижает мощность, чтобы уменьшить нагрев и нагрузку на аккумулятор. Поэтому последние 20 процентов могут заряжаться заметно дольше, чем первые.

Также на скорость влияет адаптер. Маломощный блок питания не позволит смартфону использовать все возможности быстрой зарядки. При выборе аксессуара нужно проверить не только мощность в ваттах, но и совместимость со стандартом зарядки телефона. Некоторые производители используют собственные технологии, для которых может понадобиться подходящий кабель.

Еще одной причиной замедления назвали одновременное подключение нескольких устройств к одному адаптеру. Например, зарядный блок на 65 ватт может отдавать эту мощность одному гаджету, но распределять ее между несколькими устройствами. Порты компьютеров, автомобилей и удлинителей также нередко выдают меньше энергии, чем сетевой адаптер. Кроме того, кабель может ограничивать зарядку, если он поврежден или не рассчитан на нужную мощность.

Скорость падает и при сильном нагреве или переохлаждении телефона. Чтобы уменьшить нагрев, авторы рекомендуют убрать устройство с солнца, временно снять плотный чехол и отложить игры или другие требовательные приложения.