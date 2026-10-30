Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО

В рамках проекта "Будь наедине с природой, передай ее красоту!" в Баку состоялись очередные творческие выставки под названием "Летние мечты".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Хатаинского центра искусств.

Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к природе, знакомство с ее удивительной красотой в разные времена года и формирование интереса к ее сохранению.

На выставке были представлены работы, посвященные летнему настроению, пейзажам, краскам природы, летним мечтам и памятным моментам летнего отдыха. Всего более 900 местных и зарубежных авторов в возрасте от 8 до 21 года представили около 1300 работ.

Отбор произведений проводился с учетом их тематики и формата. Несмотря на то, что у многих участников были отобраны две и более работы, в соответствии с принципом "одна работа от каждого автора" право принять участие в выставке получили более 600 человек.

Экспозиция была организована по возрастным категориям и проходила в две смены - ежедневно в 12:00 и 16:00. Участникам выставки были вручены сертификаты.

На тех же условиях в выставке приняли участие 33 автора из Молдовы, 25 - из Турции, 14 - из Сербии, 13 - из Хорватии, 8 - из России, 3 - из Беларуси, 3 - из Тайваня, 2 - из Ирана и 2 - из Болгарии. Зарубежным участникам, чьи работы вошли в каталог, будут направлены электронные сертификаты.

Каталог выставки: https://online.fliphtml5.com/udgyq/ttjj/

Отметим, что выставка была организована Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей Азербайджана, Детской художественной галереей Хатаи и Хатаинским центром искусств при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Организаторы выразили уверенность, что проект внесет вклад в охрану природы и приобщение молодого поколения к окружающему миру.

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