В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15
В Баку прошла церемония награждения победителей чемпионата мира и фестиваля FIFA среди футболистов в возрасте до 15 лет.
Как передает Day.Az, на мероприятии, организованном в Baku Crystal Hall, сначала памятные подарки были вручены арбитрам, обслужившим около 1000 матчей в ходе турнира.
Затем состоялось награждение победителей по дивизионам: обладателем первого места в Дивизионе F стала Новая Зеландия, в Дивизионе E - Центральноафриканская Республика, в Дивизионе D - Таджикистан, в Дивизионе C - Беларусь, в Дивизионе B - Замбия.
В завершение сборной Испании, ставшей победителем первого в истории чемпионата мира и фестиваля U-15, были вручены медали и кубок.
Отметим, что чемпионат мира объединил в Баку молодые футбольные таланты из 189 национальных ассоциаций - членов FIFA.
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