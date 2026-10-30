В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15

В Баку прошла церемония награждения победителей чемпионата мира и фестиваля FIFA среди футболистов в возрасте до 15 лет.

Как передает Day.Az, на мероприятии, организованном в Baku Crystal Hall, сначала памятные подарки были вручены арбитрам, обслужившим около 1000 матчей в ходе турнира.

Затем состоялось награждение победителей по дивизионам: обладателем первого места в Дивизионе F стала Новая Зеландия, в Дивизионе E - Центральноафриканская Республика, в Дивизионе D - Таджикистан, в Дивизионе C - Беларусь, в Дивизионе B - Замбия.

В завершение сборной Испании, ставшей победителем первого в истории чемпионата мира и фестиваля U-15, были вручены медали и кубок.

Отметим, что чемпионат мира объединил в Баку молодые футбольные таланты из 189 национальных ассоциаций - членов FIFA.