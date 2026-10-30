Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО

В Калифорнии дом женщины едва не сгорел из-за взорвавшегося паэурбанка, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ролик появился на странице пожарного департамента Вакавилла в соцсетях. На кадрах видно, как женщина сидит на диване в гостиной, когда рядом с ней пауэрбанк внезапно взрывается и вспыхивает огнем. Хозяйка дома не пострадала, а пламя удалось потушить до того, как оно перекинулось на другие части дома.

Пожарные отметили, что этот случай наглядно показывает, насколько опасными могут быть литий-ионные батареи. Они дали несколько рекомендаций. Главный совет - покупать зарядные устройства только у надёжных производителей.

"Будьте осторожны с дешёвыми безымянными зарядками и пауэрбанками, которые продаются в интернете. Ищите продукты с признанными сертификатами безопасности, например UL или ETL", - говорится в публикации.

Специалисты также советуют не оставлять устройства с литиевыми батареями на легковоспламеняющихся поверхностях, всегда использовать подходящий кабель для зарядки и следить за тревожными признаками: вздутием аккумулятора и перегревом.