ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера

Специалисты остановили утечку нефти из танкера Gem No.2, поврежденного в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно последним оценкам, новых утечек нефти из танкера не зафиксировано", - говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит информационное агентство WAM. Технические бригады продолжают ремонт поврежденных частей судна, восстанавливают его операционные системы и изучают целостность корпуса для определения наиболее безопасных вариантов дальнейших действий.

По данным спутникового мониторинга на 30 октября, нефтяное пятно сконцентрировано у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн и частично движется в сторону прибрежных районов Рас-эль-Хаймы, Аджмана и Шарджи. Министерство изменения климата и окружающей среды отмечает, что плотность загрязнения заметно снижается. Для ликвидации последствий применяются механические средства сбора и химические диспергенты. Власти подчеркнули, что временное закрытие ряда пляжей является мерой предосторожности и не означает, что все они загрязнены. Ведомство также подтвердило безопасность рыбы и продовольственных товаров на местных рынках.

24 октября агентство Reuters со ссылкой на Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ передало, что у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн на севере произошел разлив нефти. На следующий день телеканал Al Jazeera на основе спутниковых снимков сообщил о масштабном нефтяном пятне, распространяющемся в сторону Рас-эль-Хаймы. В связи с угрозой экологической безопасности власти северных эмиратов, включая популярную у российских туристов Шарджу, объявили о временном закрытии всех пляжей.