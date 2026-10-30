Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана Ислам Рагимов завоевал золотую медаль на проходящем в Неаполе чемпионате Европы по дзюдо U-23.

Как передает Day.Az, выступающий в весовой категории до 66 кг наш дзюдоист, поочередно победив Кристиана Бутучина (Хорватия), Алекси Ренара (Франция) и в полуфинале Гагика Мартиросяна (Украина), вышел в финал.

В решающем поединке он одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном и завоевал титул чемпиона Европы.

Таким образом, И. Рагимов стал победителем чемпионата Европы U-23 второй раз кряду. Наш мастер татами также завоевал золотую медаль в этой же весовой категории в прошлом году, одолев в финале того же Й. ван Хартена.