Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы
Член сборной Азербайджана Ислам Рагимов завоевал золотую медаль на проходящем в Неаполе чемпионате Европы по дзюдо U-23.
Как передает Day.Az, выступающий в весовой категории до 66 кг наш дзюдоист, поочередно победив Кристиана Бутучина (Хорватия), Алекси Ренара (Франция) и в полуфинале Гагика Мартиросяна (Украина), вышел в финал.
В решающем поединке он одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном и завоевал титул чемпиона Европы.
Таким образом, И. Рагимов стал победителем чемпионата Европы U-23 второй раз кряду. Наш мастер татами также завоевал золотую медаль в этой же весовой категории в прошлом году, одолев в финале того же Й. ван Хартена.
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