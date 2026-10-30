Дашнаки держат мировое сообщество за дураков

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях руководство Армении доступно, понятными словами, буквально на пальцах объяснило оппозиции, а через нее и диаспоре, что нет никакого смысла дергать международные организации и державы в вопросе осужденных в Баку преступников. Однако в "спюрке" никак не могут остановиться, выплевывая в информационное пространство пропагандистскую продукцию не первой свежести.

Центральный совет "Ай Дата" опубликовал "досье" на осужденных преступников для международного пользования. В нем пафосно представив их как "политзаключенных", "военнопленных" и "заложников". Вы бы, ребятки, уж определились что ли, выбрали бы что-то одно. Мало того, что эти понятия не подходят к тем, о ком заботятся дашнаки, так они еще и противоречат друг другу.

Уж дашнакам то и не понимать, что военнопленными являются военнослужащие, попавшие в плен во время боевых действий. Задержанные после войны диверсанты и террористы, а также военные преступники таковыми называться никак не могут и под действие разных там конвенций не подпадают. Именно на это надеются дашнаки, опубликовав накануне совершенно бессмысленное "досье".

Не являются эти преступники и "заложниками". Кому как не армянской стороне понимать смысл этого слова. Тысячи заложников были взяты ими в годы Первой карабахской войны, большинство тридцать лет числятся пропавшими без вести. Так что у армян большой опыт в этом вопросе, и называть заложниками получивших тюремные сроки преступников даже как-то "непрофессионально". Это ничто иное как держать мировое сообщество за дураков. И не надо обманывать рубиков и прочих бесплотными надеждами - они не заложники и не для какого "политического обмена", как утверждают в Ай Дата, не предназначены.

Насчет "политзаключенных" еще веселее. Сепаратизм в азербайджанском законодательстве определяется как уголовное преступление. Это явление, угрожающее национальной безопасности и целостности государства. А тем более сепаратизм агрессивный и вооруженный. Осужденные негодяи -это не политические противники Баку, а грязные сепаратисты - вот и вся правда. А все остальное рассчитано на дураков.

Армянская диаспора уже который год составляет бумажки по осужденным сепаратистам, и с каждым разом можно наблюдать, что в них становится все меньше энтузиазма. Вот и в нынешнем дашнакском опусе не ощущается вдохновения. Для чего и для кого составлено "досье"? Похоже, что только для собственного пользования.

Тема осужденных армянских преступников постепенно угасает. Приложенные армянскими реваншистами и диаспорой усилия не дали никаких результатов. Единственным достижением стали проплаченные "спюрком" резолюции различных парламентов, заявления прикормленных евродепутатов и периодическая болтовня каких-то международных экспертов и юристов, открывающих рот за приличные гонорары.

Не густо, однако.