https://news.day.az/politics/1870871.html Дашнаки держат мировое сообщество за дураков На днях руководство Армении доступно, понятными словами, буквально на пальцах объяснило оппозиции, а через нее и диаспоре, что нет никакого смысла дергать международные организации и державы в вопросе осужденных в Баку преступников.

Дашнаки держат мировое сообщество за дураков

Политика, 30 октября 2026 22:00 (UTC +04:00) 229
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях руководство Армении доступно, понятными словами, буквально на пальцах объяснило оппозиции, а через нее и диаспоре, что нет никакого смысла дергать международные организации и державы в вопросе осужденных в Баку преступников. Однако в "спюрке" никак не могут остановиться, выплевывая в информационное пространство пропагандистскую продукцию не первой свежести.

Центральный совет "Ай Дата" опубликовал "досье" на осужденных преступников для международного пользования. В нем пафосно представив их как "политзаключенных", "военнопленных" и "заложников". Вы бы, ребятки, уж определились что ли, выбрали бы что-то одно. Мало того, что эти понятия не подходят к тем, о ком заботятся дашнаки, так они еще и противоречат друг другу.

Уж дашнакам то и не понимать, что военнопленными являются военнослужащие, попавшие в плен во время боевых действий. Задержанные после войны диверсанты и террористы, а также военные преступники таковыми называться никак не могут и под действие разных там конвенций не подпадают. Именно на это надеются дашнаки, опубликовав накануне совершенно бессмысленное "досье".

Горькая правда для армянских реваншистов

Горькая правда для армянских реваншистов

Не являются эти преступники и "заложниками". Кому как не армянской стороне понимать смысл этого слова. Тысячи заложников были взяты ими в годы Первой карабахской войны, большинство тридцать лет числятся пропавшими без вести. Так что у армян большой опыт в этом вопросе, и называть заложниками получивших тюремные сроки преступников даже как-то "непрофессионально". Это ничто иное как держать мировое сообщество за дураков. И не надо обманывать рубиков и прочих бесплотными надеждами - они не заложники и не для какого "политического обмена", как утверждают в Ай Дата, не предназначены.

Насчет "политзаключенных" еще веселее. Сепаратизм в азербайджанском законодательстве определяется как уголовное преступление. Это явление, угрожающее национальной безопасности и целостности государства. А тем более сепаратизм агрессивный и вооруженный. Осужденные негодяи -это не политические противники Баку, а грязные сепаратисты - вот и вся правда. А все остальное рассчитано на дураков.

Армянская диаспора уже который год составляет бумажки по осужденным сепаратистам, и с каждым разом можно наблюдать, что в них становится все меньше энтузиазма. Вот и в нынешнем дашнакском опусе не ощущается вдохновения. Для чего и для кого составлено "досье"? Похоже, что только для собственного пользования.

Тема осужденных армянских преступников постепенно угасает. Приложенные армянскими реваншистами и диаспорой усилия не дали никаких результатов. Единственным достижением стали проплаченные "спюрком" резолюции различных парламентов, заявления прикормленных евродепутатов и периодическая болтовня каких-то международных экспертов и юристов, открывающих рот за приличные гонорары.

Не густо, однако.

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