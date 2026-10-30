В Лондоне перед зданием посольства Азербайджанской Республики в Великобритании прошла акция провокационного характера.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Лондоне.

В акции приняли участие 10-15 человек, державших иранские флаги и портреты первого верховного духовного лидера Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни.

Участники акции, преимущественно женщины, скандировали через громкоговорители лозунги, заявляя о якобы существующих в Азербайджане ограничениях на ношение хиджаба. В частности, они пытались представить введение единой школьной формы как "ограничение свободы вероисповедания".

Акция является очередной грязной провокацией со стороны агентов влияния иранских спецслужб, направленную против независимой политики Азербайджана и его суверенного права принимать собственные решения. Самостоятельная политика Азербайджана и его приверженность национальным интересам вызывают недовольство определенных кругов, которые пытаются использовать религиозную тематику для политического давления на страну.

Однако подобные кампании не повлияют на право Азербайджана самостоятельно решать внутренние вопросы и проводить независимую политику.