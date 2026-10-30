Назначен новый замминистра финансов Азербайджана

Распоряжением Президента Азербайджана от 30 октября 2026 года Садыг Джабир оглу Алиев назначен заместителем министра финансов.

Как передает Day.Az, Садыг Алиев родился в 1984 году. С отличием окончил бакалавриат и магистратуру факультета финансов и кредита Азербайджанского государственного экономического университета.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в частном секторе. В 2006-2019 годах занимал различные руководящие должности в секретариате Тарифного совета Азербайджана. В 2019 году исполнял обязанности начальника отдела тарифной политики министерства экономики.

В 2019-2024 годах работал начальником отдела стратегического планирования и инноваций министерства труда и социальной защиты населения. В 2024-2026 годах занимал должность председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

С 8 января по 30 октября 2026 года занимал должность директора Государственного казначейского агентства при министерстве финансов.

Распоряжением Президента Азербайджана награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Является членом правления Всемирной ассоциации государственных служб занятости (WAPES).