На G20 разгорелся скандал

На саммите G20 в Атланте организаторы отменили традиционную совместную фотосессию после того, как несколько официальных лиц отказались сниматься с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент, который участники встречи восприняли как скандал, стал следствием разногласий между США и их союзниками, возникших из-за попытки американского лидера наладить отношения с Россией. Хотя подобная фотосессия носит церемониальный характер, она является ритуалом таких мероприятий и призвана демонстрировать единство мировых лидеров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля делать совместную общую фотографию с главами МИД стран G20, в том числе с российским министром Сергеем Лавровым. По ее словам, дипломатия стран Запада опустилась до самого дна.

Захарова также высмеяла поведение Вадефуля, отметив лицемерное поведение немецкого дипломата.

"Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный "принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов" (отсылка к оговорке предыдущего главы МИД ФРГ Анналены Бербок - прим.): месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за "позицию"", - указала она.