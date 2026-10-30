Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня состоялось 11-е заседание азербайджано-грузинской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Встречи такого уровня имеют значение, выходящее далеко за рамки обычного дипломатического протокола. Для двух соседних государств, связанных общей историей, географией, экономическими интересами и транспортными маршрутами, принципиально важно регулярно обсуждать не только достигнутые результаты, но и накопившиеся вопросы, разногласия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Именно прямой, честный и открытый разговор позволяет своевременно устранять недопонимание, не оставляя пространства для спекуляций и попыток использовать отдельные проблемы в ущерб отношениям. Тем более что азербайджано-грузинское партнёрство сегодня имеет значение не только для Баку и Тбилиси, но и для всей системы региональных связей между Европой и Азией.

К сожалению, в Грузии время от времени дают о себе знать отдельные политические и общественные силы, представители которых позволяют себе откровенно неуместные, а порой и провокационные заявления в адрес Азербайджана. Доходит даже до озвучивания территориальных претензий к нашей стране, что совершенно не соответствует духу добрососедства и стратегического партнёрства.

Подобная риторика не отражает реального содержания отношений между двумя государствами, однако оставлять её без внимания тоже нельзя. Именно поэтому нынешняя встреча была важна не только с экономической точки зрения. Она, ко всему прочему, стала очередным подтверждением того, что Баку и Тбилиси предпочитают решать возникающие вопросы за столом переговоров, опираясь на взаимное уважение и государственные интересы.

Особое значение в этом контексте имеет договорённость об ускорении процесса делимитации и демаркации государственной границы. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в последние годы существенного прогресса в данном направлении не наблюдалось, хотя стороны намерены исправить ситуацию. По его словам, существует около 15 спорных аспектов, каждый из которых необходимо обсуждать в дружественной атмосфере и последовательно прорабатывать вместе с азербайджанскими партнёрами.

Это принципиальный момент. Ведь нерешённые пограничные вопросы не должны превращаться в источник политической напряжённости, тем более между государствами, заинтересованными в сохранении стабильности на Южном Кавказе. Напротив, чем быстрее и конструктивнее будут урегулированы эти вопросы, тем прочнее окажется правовая основа двусторонних отношений.

Тем временем в ходе заседания комиссии и отдельных переговоров премьеры затронули широкий круг направлений сотрудничества. Кобахидзе особо выделил экономику, торговлю, науку и культуру, подчеркнув динамичное развитие отношений и выразив уверенность в дальнейшем расширении взаимодействия. И здесь речь идёт не о декларациях, а о вполне конкретных перспективах.

Модернизация грузинской железнодорожной инфраструктуры, развитие Восточно-Западной автомагистрали, расширение возможностей порта Анаклия и строительство нового аэропорта в Тбилиси способны усилить транзитную роль Грузии, а значит, создать дополнительные возможности для азербайджанских перевозчиков и инвесторов. Одновременно развитие Среднего коридора, сотрудничество в энергетике и создание коридора для передачи зелёной электроэнергии в Европу открывают перспективы для новых совместных проектов, которые будут приносить обеим странам долгосрочные экономические дивиденды.

В свою очередь, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подчеркнул, что развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики нашей страны. Особую роль в этом процессе играет интенсивный политический диалог на высшем уровне. В качестве наглядного подтверждения Асадов назвал государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в апреле нынешнего года и майский визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в мероприятиях WUF13.

Эти контакты действительно имеют особое значение. Они не ограничиваются обменом заявлениями о дружбе и взаимном уважении, а сопровождаются конкретными договорённостями, призванными расширять экономическое и инфраструктурное взаимодействие. В мае, в рамках визита Кобахидзе в Баку, стороны подтвердили стратегический характер сотрудничества, подписав ряд документов в энергетической сфере и области транспортной связанности.

Речь шла, в частности, о поставках азербайджанского природного газа в Грузию, продолжении транзита дополнительных объёмов газа на международные рынки, поставках электроэнергии и её транзите через грузинскую территорию в Турцию. Были также оформлены договорённости, связанные с завершением модернизации железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и управлением соответствующей инфраструктурой. Таким образом, политический диалог получает вполне осязаемое экономическое продолжение.

В этой связи показательны и цифры, озвученные Али Асадовым. Азербайджан занимает первое место среди стран по объёму инвестиций в грузинскую экономику, вложив в соседнюю республику около 4 миллиардов долларов. Это не просто внушительный показатель, но и свидетельство долгосрочной заинтересованности Баку в экономическом развитии Грузии.

Азербайджанский капитал работает в различных секторах грузинской экономики, создавая рабочие места, поддерживая деловую активность и формируя дополнительные возможности для дальнейшего расширения двусторонних связей. В подобных условиях отношения двух стран приобретают характер взаимозависимого партнёрства, в котором стабильность и предсказуемость выгодны обеим сторонам.

Премьер-министр Азербайджана также сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился на 42 процента, превысив показатель за весь предыдущий год и приблизившись к одному миллиарду долларов. Грузия остаётся одним из основных торговых партнёров Азербайджана, а такая динамика свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего роста.

Важно, что торговля не существует сама по себе: её расширение требует надёжной транспортной инфраструктуры, эффективной логистики, устойчивых энергетических связей и благоприятных условий для бизнеса. Именно поэтому экономическая повестка нынешней встречи была тесно связана с вопросами транспорта, транзита и энергетики. И именно на таких подходах и должно строиться региональное партнёрство - без двойных стандартов, исторических спекуляций и попыток пересматривать сложившиеся международно-правовые реалии.

В сложном, стремительно меняющемся и далеко не стабильном мире государствам Южного Кавказа особенно важно иметь добрососедские отношения друг с другом. Региону нужны не новые линии отчуждения, не взаимные обвинения и не политические игры вокруг чувствительных вопросов, а предсказуемость, взаимное уважение и готовность совместно использовать открывающиеся возможности.

Азербайджано-грузинские отношения представляют собой пример именно такого партнёрства. Их прочность определяется не громкими лозунгами, а взаимной значимостью, конкретными инвестициями, торговлей, энергетическими проектами и общей заинтересованностью в стабильности. И чем больше будет подобного прагматизма в отношениях государств региона, тем больше шансов превратить Южный Кавказ из пространства противоречий в территорию сотрудничества и совместного развития.