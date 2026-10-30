США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов

США одобрили продажу Украине 500 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 и соответствующего оборудования на сумму 2,1 млрд долларов.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный департамент США.

Закупка будет полностью профинансирована за счёт средств, выделенных Канадой, Германией и Норвегией, а также кредита Европейского союза. Американские средства в рамках сделки использоваться не будут.

Поставку ракет Украине осуществит компания Lockheed Martin. Администрация США уведомила Конгресс о принятом решении.

Отметим, что у Конгресса есть 30 дней для рассмотрения и возможной блокировки сделки.