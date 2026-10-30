https://news.day.az/world/1870984.html США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов США одобрили продажу Украине 500 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 и соответствующего оборудования на сумму 2,1 млрд долларов. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный департамент США.
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов
США одобрили продажу Украине 500 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 и соответствующего оборудования на сумму 2,1 млрд долларов.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный департамент США.
Закупка будет полностью профинансирована за счёт средств, выделенных Канадой, Германией и Норвегией, а также кредита Европейского союза. Американские средства в рамках сделки использоваться не будут.
Поставку ракет Украине осуществит компания Lockheed Martin. Администрация США уведомила Конгресс о принятом решении.
Отметим, что у Конгресса есть 30 дней для рассмотрения и возможной блокировки сделки.
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