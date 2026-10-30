Китай испытает многоразовый космический аппарат

Компания Chinese Academy of Sciences (CAS) Space, созданная при поддержке Китайской академии наук, в начале 2027 года запланировала провести летные испытания многоразового космического аппарата Lihong 2. Об этом сообщает газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аппарат состоит из ракетного ускорителя и модуля полезной нагрузки. Длина ускорителя - 18 метров, диаметр - 3,35 метра, стартовая масса - около 60 тонн. Lihong 2 рассчитан на перевозку не менее 3 тонн полезной нагрузки или до семи пассажиров.

"Мы планируем совершить первый полет в первом квартале 2027 года, чтобы проверить, сможет ли космический аппарат вернуться с высоты около 100 километров и безопасно приземлиться на Землю. Во время полета он будет нести различные виды полезной нагрузки, такие как лекарства для жизни в космических условиях и интеллектуальные роботы для проведения экспериментов и испытаний в космосе", - сказал исполнительный вице-президент подразделения CAS Space Frontier Labs Ван Инчэн.

Руководитель добавил, что полученные в ходе испытаний данные будут использованы при создании многоразового варианта ракеты Kinetica 2.