Германия не выполнила план закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) и теперь рассчитывает на другие источники снабжения, заявил 30 октября представитель министерства экономики и энергетики. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

При целевом показателе в 70 процентов ПХГ удалось заполнить только на 62 процента, но страна располагает более ‌широкими возможностями для получения газа через ​порты и по трубам из Норвегии, чем в 2022 году, ​заверили в Берлине. Плохую подготовку к зиме там объяснили "конфликтом ​в Ормузском ​проливе и последующим ростом цен".

Стоимость газа в Европе выросла 30 октября до нового максимума с 2022 года, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Конкурентоспособность и процветание европейской экономики основывались на дешевых энергоресурсах, поставляемых из России, напомнил на фоне этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав отказ от этих поставок недальновидным.