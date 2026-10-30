Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Баскетболист азербайджанского клуба "Сабах" Фрэнки Фидлер признан лучшим игроком четвертой игровой недели сезона-2026/27 в Лиге чемпионов ФИБА по итогам голосования болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, американский защитник набрал 57% голосов, уверенно опередив четырех других претендентов на индивидуальную награду.

Фидлер был номинирован после матча против французского "Нантера 92", в котором "Сабах" одержал победу со счетом 87:80. На счету американца 18 очков, пять подборов, пять результативных передач и два перехвата. Его показатель эффективности составил 21 балл. Кроме того, баскетболист реализовал три из четырех трехочковых бросков.

Среди других претендентов на звание лучшего игрока недели были Тай Николс из греческого "Перистери Бетссон", Лестер Медфорд из израильского "Хапоэль Маоз Даниэль Холон", Брэндон Энджел из немецкой "Альбы" и Джордже Тополович из боснийской "Игокеи".