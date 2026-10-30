Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО

На очередном заседании Координационной группы по Глобальному инновационному индексу были рассмотрены результаты Азербайджана в отчете "Глобальный инновационный индекс 2026", а также определены цели на следующий период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, очередное онлайн-заседание Координационной группы по Глобальному инновационному индексу Комиссии по улучшению бизнес-среды и международным рейтингам состоялось с участием представителей государственных органов и соответствующих рабочих групп Комиссии.

Руководитель Координационной группы, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил, что проводимая в стране работа по совершенствованию бизнес-среды, развитию инновационной инфраструктуры, улучшению институциональной среды и другим направлениям способствует укреплению позиций Азербайджана в Глобальном инновационном индексе.

Вместе с тем он подчеркнул важность исполнения решений, принятых Координационной группой, и эффективной координации деятельности соответствующих государственных структур.

Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель Секретариата Комиссии Вюсал Шихалиев отметил необходимость своевременного предоставления ответов на международные опросы в соответствии с установленными требованиями для дальнейшего улучшения показателей страны.

В ходе заседания были рассмотрены результаты отчета и мероприятия, запланированные на следующий этап. Участники также обменялись мнениями относительно включения соответствующих мероприятий в планы деятельности рабочих групп на 2027 год с целью дальнейшего укрепления позиций Азербайджана в индексе.

Отметим, что Глобальный инновационный индекс - это авторитетный международный рейтинг, ежегодно публикуемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и оценивающий инновационный потенциал и результаты инновационной деятельности экономик мира.

Оценка в рамках индекса проводится по семи основным направлениям, объединенным в два субиндекса: инновационные ресурсы (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и инновационные результаты (научно-технологические и творческие продукты).

В 19-м выпуске индекса, опубликованном 29 сентября 2026 года, были оценены 139 экономик.