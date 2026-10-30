https://news.day.az/azerinews/1870974.html Maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2026-cı il tarixli Sərəncamı ilə Sadiq Cabir oğlu Əliyev maliyyə nazirinin müavini təyin olunub. Xəbər yenilənir
Maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub
Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2026-cı il tarixli Sərəncamı ilə Sadiq Cabir oğlu Əliyev maliyyə nazirinin müavini təyin olunub.
Xəbər yenilənir
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