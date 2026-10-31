https://news.day.az/officialchronicle/1870986.html Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной...

Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО

Официальная хроника, 31 октября 2026 00:05 (UTC +04:00) 384
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября 2020 года дал интервью немецкому телеканалу ARD.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью, которое было опубликовано 31 октября того же года.

-27 сентября началась война. Как Вы ответите на вопрос "кто первым открыл огонь"?

-Ответ - Армения. И у нас есть доказательства, так как первыми жертвами среди гражданских лиц и военнослужащих были азербайджанцы. Это было третьей подряд военной провокацией против нас. Первая была совершена в июле. В то время они совершили нападение на армяно-азербайджанскую границу. Среди наших гражданских лиц и военнослужащих были потери. Вторая попытка произошла в августе. Армения отправила диверсионную группу, главаря которой мы задержали, он показал, что группа была направлена для совершения нападения на гражданских лиц. В третий раз - 27 сентября они подвергли тяжелой артиллерийской бомбардировке некоторые города и села, расположенные недалеко от линии соприкосновения. Мы ответили, это началось именно так.

-Вы дали очень веский и жесткий ответ. Почему на сей раз Вы поступили именно так? Это произошло потому, что азербайджанская армия получила преимущество за счет израильских и турецких дронов?

-Израильские дроны находятся у нас уже на протяжении многих лет. Кстати, некоторые из них были использованы в 2016 году против начатой Арменией провокации в ходе освобождения некоторых наших оккупированных земель. Однако то противостояние продолжалось лишь несколько дней, так как Армения остановилась. Если бы они остановились и на сей раз, то и мы остановились. Но они не сделали этого. Они хотели причинить нам большой ущерб. Стали сбрасывать ракеты на города, расположенные очень далеко от линии соприкосновения, среди нашего гражданского населения есть много жертв - на сегодняшний день 69 человек. Так что мы должны были защитить себя, наш народ и ответить. Наш ответ был жестким, но они заслужили это.

-Как я понимаю, Вы в основном освободили определенные земли на юге, а также одновременно недалеко от Нагорного Карабаха на севере. Сколько времени будет продолжаться эта война?

-Это зависит от Армении. Я неоднократно говорил об этом, мы готовы остановиться хоть сегодня. Кстати, мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле прекратить военное противостояние и решить данный вопрос за столом переговоров, политическим путем. Однако Армения трижды грубо нарушила прекращение огня.

-Они говорят то же самое.

-Да, конечно, они говорят. Но посмотрите, что произошло. 10 октября было объявлено гуманитарное прекращение огня. На следующий день они сбросили с территории Армении баллистическую ракету на Гянджу. Вы, наверное, видели вызванные этим разрушения, были убиты 10 гражданских лиц. Они утверждают, что не делали этого. Однако это очевидно, так как пуск баллистических ракет отслеживается через спутник. Таким образом, три страны-сопредседателя Минской группы, конечно, знают, кто это сделал. Они сделали то же самое во второй раз. Спустя 2 минуты после объявления прекращения огня нарушили его. В третий раз они сделали это вчера, когда сбросили кассетную ракету на город Тертер. Были убиты четыре человека. Среди них находится семилетняя девочка. Так что это сделали они. Нет никаких доказательств того, что это сделали мы. Мы не делаем ничего подобного. Я сказал, что мы не станем отвечать в том же порядке. Мы ответим им на поле боя. Мы не нападаем на города, гражданских лиц, отвечаем лишь на поле боя. Конечно, мы должны защищать себя. Если они совершают нападения, пытаются вернуть утраченные позиции, то мы не можем спокойно взирать на это. Мы должны защищать себя. Чем больше мы обороняемся, тем больше территорий освобождаем.

-Они утверждают то же самое. Говорят, что вы применяете кассетные ракеты. Организации "Amnesty International" и "Human Rights Watch" даже представили некоторые доказательства относительно использования вами там и в Нагорном Карабахе кассетных ракет. Почему вы применяете эти виды вооружения?

-Мы не применяем их. Мы защищаем себя. Мы пригласили в Азербайджан организации "Amnesty International" и "Human Rights Watch". К сожалению, они освещают события лишь с позиции Армении. Они не обращались к нам для прибытия сюда. Поэтому у нас есть большие сомнения в их непредвзятости.

-Однако, как мне известно, они приезжают. Мне сказали, что прибывает организация "Human Rights Watch".

-Они приезжают потому, что мы спрашиваем "Почему вы не приезжаете сюда?". После того, как мы обратились к ним, мол, просим приехать, они дали согласие. Но для чего они должны приехать в первую очередь?

-Они мне сообщили, что хотят приехать. Неоднократно обращались, однако Вы запретили им въезд.

-Нет. Это невозможно, так как мы буквально вчера сказали, мол, почему они не приезжают, пусть приедут, отправятся в Гянджу, Тертер. Пусть встретятся с людьми, подвергшимися нападению армян. Опять же пуск баллистической ракеты отслеживается со спутника. Никто не может сказать, что мы сбросили баллистическую ракету в то или иное место, где проживают гражданские лица, в Нагорном Карабахе или Армении.

-Еще один вопрос связанный с кассетным вооружением, так как Вы тоже знаете, что это - очень серьезная тема. Я посмотрел исследование организации "Human Rights Watch", доказательство заключается в том, что интересно, они располагали фотоснимками, было даже название вооружения. По их словам, это - кассетная бомба LAR 160 производства Израиля. Вы действительно превращаете эти факты в предмет спора?

-Да, конечно, никаких доказательств этого нет. Мне хотелось бы, чтобы они приехали сюда и представили свои аргументы. А также, чтобы поехали в Гянджу, Тертер, Барду и увидели, какие виды вооружения применяют армяне. Пусть будут беспристрастными...

-Если они найдут здесь оружие, Вы поверите их исследованиям?

-Они должны сделать это, так как у них нет возможности сказать "нет". Пусть они скажут, так как до сих пор организации "Human Rights Watch" и "Amnesty International" были весьма агрессивны в отношении Азербайджана. Они никогда не комментировали нарушение прав человека в Армении. Молчали, когда в одной из тюрем Армении скончался журналист. Молчали, когда был арестован руководитель основной оппозиционной партии Армении. Молчали, когда шел судебный процесс в отношении бывших президентов. Они не желают видеть этого, так как в их организациях есть люди армянского происхождения, и данные организации в основном используются для подрыва имиджа Азербайджана. Несмотря на это, мы пригласили их, с тем, чтобы они приехали и рассказали об увиденном.

-Вы, по сути, никогда не подписывали конвенции ООН о кассетных боеприпасах. Почему, это проблема для Вас? Вы, по сути, могли применить его.

-Армения подписала?

-Нет, но сейчас мы говорим не об Армении, а об Азербайджане.

-Мы говорим о конфликте. Подписание или неподписание нами той или иной конвенции не означает использование или неиспользование нами данных боеприпасов. У нас достаточно оружия. Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его на поле боя. Вот, что мы делаем. Мы освобождаем территории не бомбами, одно за другим мы освобождаем территории, села, города силой бойцов, возвышающих флаг Азербайджана. Это делается так.

-Говоря об этой теме, разве цель не заключается в том, чтобы освободить все семь районов, после этого перевести переговоры и прийти к договоренности о зоне автономии Нагорного Карабаха?

-Мы предлагали это. Однако армяне всегда отклоняли. Сопредседатели Минской группы могут подтвердить мои слова. Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе - пять районов, на втором - два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации. Поэтому Армения всегда противилась этому. Откровенно говоря, то, что мы увидели после освобождения территорий на поле боя, эти укрепительные сооружения, - они, возможно, израсходовали на них сотни миллионов долларов, - это свидетельствует о том, что они не планировали покинуть данные территории, так как в противном случае не вложили бы столько средств. Было несколько оборонительных заслонов, оснащенных современным оборудованием, современным вооружением, современной технологией укреплений. Поэтому их поведение за столом переговоров состояло из попыток обмануть посредников и нас. Они делали переговоры бесконечными и пытались выиграть время, им удавалось это в течение 27 лет. Поэтому мы привержены основным принципам. Семь районов должны быть возвращены нам. Армяне никогда не жили в этих районах. Кроме того, азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабаха, - до войны азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 40 тысяч человек, - должны вернуться туда, именно так должен быть реализован план.

-Автономный район без всякого влияния Азербайджана?

-Это было частью обсуждений. Однако мы не пришли к итоговому соглашению по этому вопросу.

-Но Вы согласились бы на это?

-Сейчас мы должны обсудить это, так как сегодня мы видим новые реалии. Мы всегда слышали...

-Какое влияние Вы хотите иметь там - в автономном регионе? Это само по себе является противоречием.

-Нет. Прежде всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района. Это, во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы предлагали это, армяне отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не соглашались. Сегодня реалии изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть реалии, которые вы должны учитывать. Хорошо. Мы изменили реалии. Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу. Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, приступить к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра иностранных дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха. Но для этого Армения должна остановиться. За эти месяцы они всегда пытались вернуть освобожденные нами территории, что и является основной причиной их поражения.

-Когда мы находились там, на этой территории, у нас возник вопрос. Почему Карабах так важен для Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то символическое значение?

-Для вас важны Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-Вестфалия? Это - наша земля, наша международно признанная территория. Это - не вопрос ресурсов. Основные ресурсы здесь, в Баку. Это - вопрос справедливости, это вопрос национальной гордости и международного права. Международное право и вся международная общественность признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы восстанавливаем справедливость и выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет оставались на бумаге.

-Вы признаете, что значительной частью населения этого региона, как говорит большинство историков в мире, были армяне?

-Что касается истории, могу вам сказать, что армяне были переселены или доставлены в этот регион в начале XIX века после мирного соглашения между Карабахским ханством и Российской империей - его подписали Ибрагим Халил хан и русский генерал Цицианов.

-Они веками жили там?

-Нет, нет. Их стали переселять в Нагорный Карабах после Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров, подписанных в 1805, 1813 и 1828 годах. Вы можете посмотреть это в интернете. Армяне не упоминаются в этих соглашениях. Армяне были переселены впоследствии Царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана для изменения этнического и религиозного состава региона.

-Выходит так, что большинство историков, экспертов по Кавказскому региону ошибается?

-Да, конечно. Посмотрите документы. Историки, какие историки? Есть разные историки, порой история мотивируется политическими преимуществами. Но посмотрите эти документы, они есть в интернете, вы можете увидеть. Если вы найдете хоть какое-то упоминание об армянском населении, то можете сказать, что я ошибаюсь. Так оно и было. Но другой вопрос заключается в том, что да, они жили там на протяжении 200 лет, а слово "Карабах" является азербайджанским, а не армянским. Вы знаете, как они называют пресловутую столицу Нагорного Карабаха? Степанакерт. Знаете, в честь кого? Степана Шаумяна. Русский большевик армянского происхождения Степан Шаумян был главарем преступной банды, совершившей геноцид против азербайджанцев в 1918 году. Если это - древняя территория Армении, то почему она называется Карабах? Почему столица не имеет какого-то древнего названия, а именуется Степанакерт? Потому, что они жили там 200 лет. В 1978 году проживающие там армяне возвели памятник по случаю 150-летия переселения в Нагорный Карабах. Это - история. Однако еще раз хочу сказать, что они жили на протяжении 200 лет, и мы хотим, чтобы жили. Я неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы азербайджанцы вернулись, а армяне оставались на территории, где жили на протяжении 200 лет, во что бы то ни стало.

-Несмотря на это эти люди подвергаются вашим военным операциям, как они говорят, этнической чистке?

-Нет, ни в коем случае. Мы подверглись этнической чистке. Когда они оккупировали Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему регионов, в этих 7 районах, в том числе Шуше, являющейся частью Нагорного Карабаха, 750 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян и не собираемся делать это, так как я сказал, что мы должны жить вместе. Это будет нелегко. Но мы должны научиться.

-Однако в настоящее время там в последние несколько недель были убиты гражданские лица?

-Были убиты и гражданские лица Азербайджана - 69 человек.

-И там.

-Да, так как это - война. Однако 69 гражданских лиц были убиты, более 300 гражданских лиц пострадали в Гяндже и на других территориях, находящихся далеко от зоны конфликта. Это - война. К сожалению, такое случается.

-Я 5 лет жил в Израиле. Мне хорошо известно, что израильские дроны предельно точны. Хочу сказать, что, насколько я понимаю, это не было сделано посредством дронов?

-Нет.

-Как случилось, что по церкви в Нагорном Карабахе был нанесен удар?

-Как я уже сказал, вероятно, это была ошибка нашей артиллерии, либо второй вариант, возможно, армяне сами сделали это, чтобы обвинить нас.

- Христиане подвергли обстрелу свою церковь?

- Но это был небольшой ущерб. Вы видели фотографии этого места? Небольшой ущерб. Церковь не разрушена. Ее можно отремонтировать максимум за две недели. Поэтому мы подозреваем, что это может быть сделано ими самими, чтобы обвинить в этом нас. Посмотрите на армянскую церковь в Баку. Мы сохранили ее. Мы отреставрировали ее.

- Можете ли Вы себе представить разрушение мусульманами мечети, чтобы выдумать нечто подобное?

- Я не знаю. Может быть. Может быть это произойдет, почему бы нет. Здесь, в Баку, армянская церковь была сохранена нами. Мы не разрушили ее. Мы охраняем ее. Мы храним там тысячи армянских книг. А они в мечети освобожденного от оккупации Зангилана держали свиней. Вот в чем разница.

- Насколько я знаю, 1 октября в Азербайджане один человек был арестован за то, что требовал мира. Некоторые эксперты в области прав человека, правозащитники говорят, что Вы начали эту войну в том числе и для того, чтобы сплотить народ вокруг себя, отвлечь внимание от проблем в стране в сфере демократии и прав человека.

- Это абсолютно неправильная оценка. Во-первых, у меня нет информации о каком-либо арестованном человеке. Если вы можете назвать его имя, если оно у вас есть, скажите мне. У вас есть его имя?

- В настоящее время нет, я узнаю.

- Скажите мне, когда узнаете. Таким образом, мы можем считать этот вопрос недействительным, потому что у вас нет имени, а у меня нет информации по этому поводу. Что же касается отвлечения внимания, в этом нет необходимости. Наша политическая система эффективна. До этих столкновений, даже до проведения парламентских выборов в нашей стране я дал старт своего рода новому процессу политического сотрудничества. Мы выступили с открытым обращением ко всем политическим партиям, чтобы начать практическое сотрудничество, положить конец вражде и хотя бы начать общаться друг с другом, и все партии, кроме двух, 50 партий поддержали это. Мы начали современный, новый политический процесс. В настоящее время в нашем парламенте представлено большое число членов оппозиции. Политический процесс очень эффективен.

- Разве многие члены оппозиции в Азербайджане не находятся под арестом?

- Нет, находящиеся под арестом были арестованы за совершенные ими преступления. Среди них нет тех, кому были предъявлены политические обвинения, и оппозиция...

- Какого рода преступления? Связанные с выражением своей мысли?

- Нет, это различные преступления. Как и любое другое преступление. Я не знаю, какое точно, но это обычные преступления. Словом, у нас нет таких причин. Во-вторых, наши экономические показатели в период пандемии одни из самых лучших. Объем нашей экономики снизился лишь на 3,9 процента. Этот показатель намного ниже, чем в некоторых странах Европы. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов, достаточно низкий показатель. Наши конвертабельные валютные резервы в 6 раз больше внешнего долга. У нас нет внутренних проблем, почему я должен это начинать.

- Вы считаете Азербайджан образцом демократии?

- Нет, никогда. А вы назовете свою страну образцом демократии?

- В определенном смысле, да.

- Но вы же запрещаете проводить оппозиционные демонстрации.

- Нет, это не так.

- Да, да. Экстремистская - забыл название, - которая хочет провести демонстрацию. Вы запретили им это.

- Я не знаю об этом. Хочу сказать, что демонстрации проводились даже в период коронавирусной пандемии.

- Нет, это было раньше. Мы не являемся примером и не представляем себя таковыми. Но есть страны, которые вроде представляют себя такими, но они убивают протестующих. Знаете ли вы, сколько человек было убито в ходе протестов "желтых жилетов"? Знаете, были убиты более 10 человек.

- Но мы не говорим о Франции.

- Нет, давайте поговорим о Европе.

- Об Азербайджане...

- Нет, давайте поговорим о тех, кто ведет себя так, будто они демократы. Мы не ведем себя так. Да, у нас есть недостатки.

- Я спрошу об этом у господина Макрона.

- Но протестующие были убиты, протестующих убили на улице - были убиты 10 человек. Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие, ваша конная полиция избивает их, привлекаете собак, и это считается демократией.

- Страна, откуда я в данный момент приехал - Турция. Насколько она имеет для вас значение в этих военных операциях, в этой войне? Здесь были турецкие солдаты. Вчера мы беседовали с некоторыми из них. Они говорят, что являются уроженцами Турции.

- Вы поговорили с солдатами?

- Да.

- На поле боя?

- Нет, не на поле боя.

- А где?

- В городе Баку.

- Они воюют здесь, в Баку?

- Нет, нет. Несмотря на это, они здесь.

- Сейчас здесь могут быть и немецкие солдаты.

- Вы проводите совместные военные учения...

- Да, да, проводим.

- Если в этот конфликт будет вовлечена третья страна, ожидаете ли Вы помощь от Турции?

- Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее. Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО "Партнерство ради мира". Здесь нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою.

- Вы чувствуете себя безопаснее из-за нахождения здесь - в Азербайджане турецких F-16?

- Турецкие F-16 прибыли сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. Они находятся здесь в знак солидарности. Они не задействованы в каких-либо боях. Их участие в этом не планируется.

- Режим прекращения огня был нарушен 3 раза. Один из них был достигнут по итогам переговоров во Франции, другой - в России, еще один - в США. Какая международная сила может остановить эту войну?

- Думаю, что остановить это должна Армения. Международная сила - это указанные вами три страны-сопредседателя Минской группы. Они являются ведущими странами мира, членами Совета Безопасности ООН, постоянными членами. Эти страны приняли 4 резолюции, которые требуют вывода армянских войск. Но эти страны ничего не сделали для выполнения этих резолюций. Они остались на бумаге. Это говорит о том, что это посредничество было неэффективным. Но, в то же время, мы не можем не думать о некоторых других странах, которые могут быть сильнее. Поэтому единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения остановилась, приняла свое поражение, приняла нашу победу, а затем взяла на себя обязательство об освобождении части территорий. Мы в любом случае освободим их. Когда мы начали контрнаступление, они не верили. Мы сказали - мы освободим, прекратите это сейчас. Они даже могли остановиться после возвращения нами Физули. Но не остановились.

- Нет ли у Вас ощущения, что они действительно не заинтересованы в этом конфликте?

- Кого вы имеете в виду?

- Например, эти три страны.

- Нет, у меня нет такого чувства. Потому что, если бы они не были заинтересованы, то не были бы посредниками. Они обладают мандатом ОБСЕ.

- Но посредничество оказалось неуспешным?

- Да, оно оказалось неуспешным, потому что они не приняли санкций против Армении. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Против Армении должны были быть приняты санкции точно так же, как они были приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака были приняты серьезные санкции. Если бы то же самое было сделано и в отношении Армении, то тогда они бы отвели свои силы.

- Значит, они закрывали на это глаза?

- Да, они закрывали глаза. Я бы сказал, они не закрыли глаза, они все время говорили, что военного решения нет. Они хотели продолжения этой ситуации в одной и той же форме в той или иной степени. Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется замороженным. Они думали, что он может оставаться замороженным всегда, они пытались думать лишь о создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых мониторингах, чтобы не было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, соответствующий решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению. Думаю, что каждая из этих стран может послать Армении в одностороннем порядке такой месседж, что ей придется прислушаться к нему. Но они этого не сделали.

- А вы прислушиваетесь к ним?

- Я прислушиваюсь к каждому партнеру. Но это зависит от того, что я сделаю после того, как выслушаю. Но я прислушиваюсь.

- Два дня назад я услышал по радио, как Вы задаетесь вопросом, откуда у Армении деньги на ведение этой войны. Каков ответ?

- Никакого ответа нет. Я задаю этот вопрос на протяжении месяца. Мы провели предварительный подсчет.

- Мне кажется, что у человека, который постоянно задает этот вопрос, в каком-то смысле должен быть ответ.

- Если бы у меня был ответ, я бы не спрашивал. Если я все еще задаю этот вопрос, значит я еще не получил на него ответа. Мы провели предварительный минимальный подсчет уничтоженного нами, кстати, я не объявляю все, что мы уничтожили. Это будет сделано позже. Общая стоимость уничтоженной и взятой нами в качестве трофея техники составляет 2,7 миллиарда долларов. Откуда берутся эти деньги? Армения - бедная страна. Ее бюджет меньше 2 миллиардов долларов. Ее внешний долг составляет 8 миллиардов долларов.

- Их поддерживает Россия.

- Это ваше мнение?

- Это официально. Не секрет. Есть кто-то еще?

- Может быть, я не знаю. Таким образом, я спрашиваю, но никто не отвечает. Поэтому я буду продолжать спрашивать.

- Ваше превосходительство, господин Президент, спасибо большое за интервью.

- Благодарю.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 27
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 00:35 (UTC+04), Общество 321
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 00:27 (UTC+04), Общество 488
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 383
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 433
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 442
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 464
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 495
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 465
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 6 154
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 907
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 611
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 420
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 478
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 556
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 575
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 627
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 453
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 30 октября 20:38 (UTC+04), В мире 644
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 30 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 614
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 30 октября 20:00 (UTC+04), Культура 629
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 7 749
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 30 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 510
Названы причины медленной зарядки смартфона 30 октября 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 526
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:29 (UTC+04), Общество 591
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 30 октября 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 711
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 30 октября 19:16 (UTC+04), Спорт 4 799
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 30 октября 19:09 (UTC+04), Это интересно 586
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 561
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 777
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 047
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 628
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 8 857
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 739
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 6 810
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 774
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 554
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 247
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 810
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 792
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 796
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 976
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 777
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 777
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 564
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 562
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 545
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 568
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 506
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 5 435
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 527
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 776
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 773
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 625
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 595
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 744
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 751
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 614
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 791
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 802
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 6 659
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 891
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 723
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 792
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 541
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 510
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 775
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 958
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 715
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 543
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 749
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 812
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 777
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 572
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 1 869
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 833
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 831
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 732
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 047
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 499
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 622
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 512
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 558
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 800
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 556
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 525
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 558
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 501
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 814
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 528
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 540
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 510
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 008
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 556
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 6 894
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 570
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 786
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 662
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 599
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 569
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 480
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 836
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 543
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 30 октября 12:20 (UTC+04), Общество 6 889
Зарплату можно будет получать через любой банк 30 октября 12:17 (UTC+04), Общество 1 058
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 30 октября 12:13 (UTC+04), Экономика 888
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 30 октября 12:06 (UTC+04), Экономика 884
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 30 октября 12:05 (UTC+04), Политика 13 371
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 30 октября 12:01 (UTC+04), Общество 932
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 30 октября 11:58 (UTC+04), Экономика 857
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 30 октября 11:51 (UTC+04), Общество 6 031
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 30 октября 11:49 (UTC+04), Экономика 849
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 30 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 829
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 30 октября 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 939
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 30 октября 11:32 (UTC+04), Политика 871
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 30 октября 11:25 (UTC+04), Спорт 643
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 30 октября 11:23 (UTC+04), Общество 521
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 30 октября 11:20 (UTC+04), Общество 612
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 30 октября 11:19 (UTC+04), Общество 590
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 30 октября 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 953
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 30 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 915
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 30 октября 11:10 (UTC+04), Медицина 1 094
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 30 октября 11:00 (UTC+04), Общество 6 850
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 30 октября 10:57 (UTC+04), В мире 964
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 30 октября 10:55 (UTC+04), Экономика 899
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 30 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 913
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 30 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 865
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 30 октября 10:34 (UTC+04), Спорт 549
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 30 октября 10:32 (UTC+04), Общество 553
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 30 октября 10:30 (UTC+04), Общество 2 285
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 30 октября 10:26 (UTC+04), В мире 1 044
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 30 октября 10:22 (UTC+04), В мире 890
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 30 октября 10:19 (UTC+04), В мире 946
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 30 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 30 октября 10:13 (UTC+04), Экономика 889
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 30 октября 10:04 (UTC+04), В мире 982
Азербайджанская нефть изменилась в цене 30 октября 09:54 (UTC+04), Экономика 930
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 30 октября 09:51 (UTC+04), Общество 6 578
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 30 октября 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 867
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 09:45 (UTC+04), Политика 6 599
Серия взрывов у берегов Ирана 30 октября 09:40 (UTC+04), В мире 3 672
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 30 октября 09:36 (UTC+04), В мире 1 034
Li Auto выпустила обновленный электрокар 30 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 536
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 30 октября 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 556
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 30 октября 09:23 (UTC+04), Культура 621
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 30 октября 09:13 (UTC+04), Спорт 592
Официальные курсы валют в Азербайджане 30 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 30 октября 08:55 (UTC+04), Общество 673
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 30 октября 08:41 (UTC+04), В мире 978
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 30 октября 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 604
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 30 октября 08:35 (UTC+04), Экономика 8 464
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 30 октября 08:31 (UTC+04), В мире 1 260
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 30 октября 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 685
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Карабах - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 30 октября 08:15 (UTC+04), Общество 585
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 30 октября 08:10 (UTC+04), В мире 994
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 30 октября 08:00 (UTC+04), Политика 8 647
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 30 октября 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 30 октября 06:26 (UTC+04), Общество 710
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 30 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 30 октября 04:24 (UTC+04), Медицина 648
Одно нажатие может лишить вас важных данных 30 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 749
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 30 октября 02:19 (UTC+04), В мире 1 301
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 30 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 920
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 30 октября 00:55 (UTC+04), Культура 740
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 30 октября 00:48 (UTC+04), Спорт 687
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 30 октября 00:33 (UTC+04), Культура 694
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 30 октября 00:17 (UTC+04), Общество 742
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 435
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 469
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 747
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 14 185
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 546
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 402
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 732
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 354
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 703
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 412
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 935
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 725
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 8 193
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 491
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 434
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 563
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 769
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 9 182
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 774
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 775
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 502
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 553
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 785
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 1 010
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 874
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 409
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 823
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 473
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 760
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 594
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 530
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 523
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 768
Еще новости