https://news.day.az/society/1870987.html В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО В Товузе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария зафиксирована на территории села Алакёль Товузского района. Двигавшийся легковой автомобиль ВАЗ-2107 потерял управление и упал в расположенный у дороги водный канал. В результате аварии четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО
В Товузе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария зафиксирована на территории села Алакёль Товузского района.
Двигавшийся легковой автомобиль ВАЗ-2107 потерял управление и упал в расположенный у дороги водный канал.
В результате аварии четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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