https://news.day.az/society/1870987.html

В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО

В Товузе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария зафиксирована на территории села Алакёль Товузского района. Двигавшийся легковой автомобиль ВАЗ-2107 потерял управление и упал в расположенный у дороги водный канал. В результате аварии четыре человека получили травмы и были госпитализированы.